“Risale-i Nur ‘mânevî bir medresetü’z zehra’dır”

GENÇYORUM

* (...)Ebabil kuşlarının bir benzeri olarak onların yerine sinekler, onların attıkları taşların yerine de “dabbetü’l-arz”ın atacağı larvalar, dünyayı işgale kalkışan “Ye’cüc ve Me’cüc” denen fitne ve fesat ordusuna saldıracaktır; onların “ağız, göz, burun ve kulaklarından” vücutlarının içine geçerek, sinir uçlarına kadar kemirerek ve kemik iliklerini yiyerek ölümcül darbeyi ortaya koyacaktır. (Bahri Tayran)

* Gıdanın bir terörizmi var artık; bu bir PKK, bir IŞİD kadar gerçek ve belki daha da vahim! (...) Zaman geçtiğimiz hiçbir zamana benzemediğinden, dini yaşamaya çalışanların işi çok zorlaştı(...). (Handenur Yaşar)

* (...)San’atın asıl gayesi, kàbiliyetlerimizi inkişaf ettirebilmek ve bir çekirdek hükmündeki istidatlarımızı sümbüllendirmektir. (Hümeyra Titer)

* Muhammedü’l-Emin’e (asm) inen vahiyle insanlık üç büyük esaretten kurtulma fırsatını bulmuştur: İnsanı sürekli istekleriyle bunaltan “nefsin baskısı”ndan, kuralsız ve keyfî şekilde zorbalık eden “yöneticinin şerri”nden, dini uhdesine alıp onu güç ve menfaat te’mini için kullanan “ruhbanın riyaseti”nden ...Kur’ân bu üç zorbaya karşı hürriyeti muhafaza etmek, insan haysiyetini ayağa kaldırmak ve adaleti te’min etmek için hukuk ve siyaset üretmeye çağıran mesajıyla, mevcut dünya düzeninin değişiminin fitilini ateşler. (Mustafa Eren Bozoklu)

* Aslında yaratılmış her bir şey en zâhir şekliyle bir sanat eseridir. Her bir yaratılmış, üzerinde tecelli eden pek çok esmayı “Sani’” ismiyle bağlı ve birlikte gösterir. “Sani’” ismi dolayısıyla sanat, yaradılışın her yanına nüfuz etmiştir. (Nuriye Sultan Kostak)

* Çevrenizde yer alan ceviz ağaçlarına dikkat ederseniz etrafında çok fazla ot ya da bitkinin yer almadığını görebilirsiniz. Bunun en temel sebebiyse ceviz ağaçları tarafından salgılanan zararlı “sülfür gazı”dır. (...) Dikkat edilirse ceviz ağacının dibinde uzun süre oturan ve bu gaza ma’ruz kalan kişilerde bir mayışma ve sersemlik hâli gözlenir. Uzmanlar bu sebeple ceviz ağaçlarının şehir merkezlerinden öte, insanların kalabalık olarak yaşadıkları yerlerin dışına dikilmesi gerektiğini söylüyor! (Şeyda Sultan Zengin)

BİZİMAİLE

* Nasıl ki bebeğin anne karnında kullanılmayan cihazatı dünya hayatının delili sayılabilirse, insanın fıtratına derç olunmuş olan “saadet-i ebediye” meyli de hakikî ve daimî bir saadetin delilidir. Susturulmamış ve tefessüh etmemiş bütün vicdanlar “Ebed, ebed!” diye haykırmaktadır... (Aslınur Torun)

* Kalıcı öğrenmelerin gelişmesi için, öğrenme sürecine katılan duyu organı sayısının arttırılması gerekir. (...) Yani ne kadar çok duyu organı devrede olursa öğrenmenin kalıcılığı o kadar artacaktır. (Berfin Betül Karakoyun &Büşranur Bayraklılar)

* Bediüzzaman “medresetü’z-zehra”yı gaye-i hayal etmiş ve bu gayesi için sürekli çalışmıştır. Maalesef ki önüne birçok engel çıkmış ve “maddî hüviyette bir medresetü’z-zehra” gerçekleşememiştir... Ancak bu çaba ve çalışmaların arkasından yazılan Risale-i Nur “mânevî bir medresetü’z-zehra” hükmündedir. (Gülnur Tercan)

* “Kendisine ‘Kur’ân’ın sırlı hakikatlerini beyan etme’ yetkisi verilmiş ve ‘îman ilimlerinde fetva’ vazifesiyle görevlendirilmiş bir âlim” olan Bediüzzaman, vazifeye bağlılığı ve istikàmeti “makam” olarak yeterli görür. (Süleyman Kösmene)

* Ailede ihlâsı kazanmaya, muhafaza etmeye çalışmak çok güzel bir ibadettir; ancak bir o kadar da güzel ve önemli olan, aile fertlerini ihlâstan uzaklaştıran davranışlardan titizlikle çekinmektir!(Yasemin Güleçyüz)

***

Not: Yukarıdaki tesbitler, dergilerin Mart 2020 tarihli sayılarından derlenmiştir.