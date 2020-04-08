"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

“Risale-i Nur ‘mânevî bir medresetü’z zehra’dır”

08 Nisan 2020, Çarşamba

GENÇYORUM

* (...)Ebabil kuşlarının bir benzeri olarak onların yerine sinekler, onların attıkları taşların yerine de “dabbetü’l-arz”ın atacağı larvalar, dünyayı işgale kalkışan “Ye’cüc ve Me’cüc” denen fitne ve fesat ordusuna saldıracaktır; onların “ağız, göz, burun ve kulaklarından” vücutlarının içine geçerek, sinir uçlarına kadar kemirerek ve kemik iliklerini yiyerek ölümcül darbeyi ortaya koyacaktır. (Bahri Tayran)

* Gıdanın bir terörizmi var artık; bu bir PKK, bir IŞİD kadar gerçek ve belki daha da vahim! (...) Zaman geçtiğimiz hiçbir zamana benzemediğinden, dini yaşamaya çalışanların işi çok zorlaştı(...). (Handenur Yaşar)

* (...)San’atın asıl gayesi, kàbiliyetlerimizi inkişaf ettirebilmek ve bir çekirdek hükmündeki istidatlarımızı sümbüllendirmektir. (Hümeyra Titer)

* Muhammedü’l-Emin’e (asm) inen vahiyle insanlık üç büyük esaretten kurtulma fırsatını bulmuştur: İnsanı sürekli istekleriyle bunaltan “nefsin baskısı”ndan, kuralsız ve keyfî şekilde zorbalık eden “yöneticinin şerri”nden, dini uhdesine alıp onu güç ve menfaat te’mini için kullanan “ruhbanın riyaseti”nden ...Kur’ân bu üç zorbaya karşı hürriyeti muhafaza etmek, insan haysiyetini ayağa kaldırmak ve adaleti te’min etmek için hukuk ve siyaset üretmeye çağıran mesajıyla, mevcut dünya düzeninin değişiminin fitilini ateşler. (Mustafa Eren Bozoklu)

* Aslında yaratılmış her bir şey en zâhir şekliyle bir sanat eseridir. Her bir yaratılmış, üzerinde tecelli eden pek çok esmayı “Sani’” ismiyle bağlı ve birlikte gösterir. “Sani’” ismi dolayısıyla sanat, yaradılışın her yanına nüfuz etmiştir. (Nuriye Sultan Kostak)

* Çevrenizde yer alan ceviz ağaçlarına dikkat ederseniz etrafında çok fazla ot ya da bitkinin yer almadığını görebilirsiniz. Bunun en temel sebebiyse ceviz ağaçları tarafından salgılanan zararlı “sülfür gazı”dır. (...) Dikkat edilirse ceviz ağacının dibinde uzun süre oturan ve bu gaza ma’ruz kalan kişilerde bir mayışma ve sersemlik hâli gözlenir. Uzmanlar bu sebeple ceviz ağaçlarının şehir merkezlerinden öte, insanların kalabalık olarak yaşadıkları yerlerin dışına dikilmesi gerektiğini söylüyor! (Şeyda Sultan Zengin)

BİZİMAİLE

* Nasıl ki bebeğin anne karnında kullanılmayan cihazatı dünya hayatının delili sayılabilirse, insanın fıtratına derç olunmuş olan “saadet-i ebediye” meyli de hakikî ve daimî bir saadetin delilidir. Susturulmamış ve tefessüh etmemiş bütün vicdanlar “Ebed, ebed!” diye haykırmaktadır... (Aslınur Torun)

* Kalıcı öğrenmelerin gelişmesi için, öğrenme sürecine katılan duyu organı sayısının arttırılması gerekir. (...) Yani ne kadar çok duyu organı devrede olursa öğrenmenin kalıcılığı o kadar artacaktır. (Berfin Betül Karakoyun &Büşranur Bayraklılar)

* Bediüzzaman “medresetü’z-zehra”yı gaye-i hayal etmiş ve bu gayesi için sürekli çalışmıştır. Maalesef ki önüne birçok engel çıkmış ve “maddî hüviyette bir medresetü’z-zehra” gerçekleşememiştir... Ancak bu çaba ve çalışmaların arkasından yazılan Risale-i Nur “mânevî bir medresetü’z-zehra” hükmündedir. (Gülnur Tercan)

* “Kendisine ‘Kur’ân’ın sırlı hakikatlerini beyan etme’ yetkisi verilmiş ve ‘îman ilimlerinde fetva’ vazifesiyle görevlendirilmiş bir âlim” olan Bediüzzaman, vazifeye bağlılığı ve istikàmeti “makam” olarak yeterli görür. (Süleyman Kösmene)

* Ailede ihlâsı kazanmaya, muhafaza etmeye çalışmak çok güzel bir ibadettir; ancak bir o kadar da güzel ve önemli olan, aile fertlerini ihlâstan uzaklaştıran davranışlardan titizlikle çekinmektir!(Yasemin Güleçyüz)

***

Not: Yukarıdaki tesbitler, dergilerin Mart 2020 tarihli sayılarından derlenmiştir.

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vuhan'daki karantina kaldırıldı

    Suudi Arabistan'dan maksimum vaka tahmini

    Ambalaj atıkları ayrı biriktirilmeli

    Kalem tutan, silah tutandan daha mı tehlikeli?

    Ek ödemede personel ayrımı yapılmasın

    Anayasaya aykırı

    Petrolde avantaj elde edebiliriz

    Fransa'da son 24 saatte 1427 ölüm

    Dünyada son 24 saat

    Mercedes, ürettiği solunum cihazının tasarımını ücretsiz dağıtacak

    107 yaşındaki koronavirüs hastası sağlığına kavuştu

    Berat Albayrak'tan 'nakdi yardım' açıklaması

    Trump Dünya Sağlık Örgütünü eleştirdi

    Son 24 saatte 76 vatandaşımız koronavirüsten vefat etti

    'Dört kişilik bir ailenin mutfak masrafı 2 bin 341 lira'

    TBMM'de maskeli oturum

    "Semptom göstermeyen vaka çok olunca maske takmayı önerdik"

    DSÖ: Önlemler erken kaldırılmamalı

    İBB Bilim Kurulu'ndan 8 öneri

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi ittifakı: Bugün değilse ne zaman?
    Genel

    Kalem tutan, silah tutandan daha mı tehlikeli?
    Cevher İLHAN

    Felâket gününde hâlâ siyaset...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hâkimiyet, komitacıların elinde
    Risale-i Nur'dan

    Bu hastalıktan milyon defa daha büyük hastalık
    Ali FERŞADOĞLU

    Korkulmayacak şeylerden bile korkmuşum
    Faruk ÇAKIR

    Doğru adımların tam zamanı
    Süleyman KÖSMENE

    Cennetin köşkleri güzel sözlüye
    Ahmet BATTAL

    Robin Hood devletin yolu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.