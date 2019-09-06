"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

Siyaset yolu ile dine hizmet

Osman KOYUNCU
06 Eylül 2019, Cuma
Peygamberimiz (asm) hem devlet adamı, hem de dinî lider yani peygamberdi.

Ondan sonra gelen dört halife ve Hz. Hüseyin’in kısacık döneminde de o mübarek zatlar hem siyasetçi yani devlet adamı hem de dinî lider yani halife idiler. Şimdi ise niçin bu şekilde yani Asr-ı Saadet gibi hem siyasî parti lideri, hem de dinî lider yani halife olmasın deniyor. İnsanların bu şekilde konuşmalarının asıl sebebi, Asr-ı Saadet dönemimi, o mübarek zatların ilmî ve manevî seviyelerini ve o dönemin tarihini iyi bilmemelerinden kaynaklanıyor.

Bu konu şöyle özetlenebilir. Birincisi, Ahirzaman Peygamberi (asm) bugünün basit siyasî ve dinî liderlerle mukayese yapılamaz. O peygamberdi ve Allah’tan vahiy alıyordu, hisleri ile hareket ederek yanlış ve taraflı kararlar vermiyordu. Asr-ı Saadet döneminde de halifeler Peygamberimizin (asm) yolunda yürümeye çalıştılar. İkincisi, Asr-ı Saadet dönemindeki halifelerin bütün hedefleri ahiret hayatı idi, onlarda para ve makam sevgisi yoktu. Onlar Allah’ın vereceği mükâfat ve makamların insanların makam, alkış ve teveccühünden çok daha fazla olduğunu çok iyi biliyorlardı. Asr-ı Saadet’ten sonra bu seviyeye yakın kişi yalnız Ömer bin Abdülaziz olmuştur. Bundan başka hem devlet adamı, hem de dinde yetkili yani halife gelmemiştir ve gelmeyecektir. Bugünün zulüm ve küfre bulaşmış, para, makam sevgisi ile sarhoş, hedefi dünya olan liderlerle o mübarek zatları kıyaslamak en kötü kıyastır.

Siyasetle dine hizmet sevdasında bulunmak isteyenlerin, İslâm’ın ilk yıllarında meydana gelen şu üç olayın analizini çok iyi yapmaları lâzımdır. Birincisi, Hz. Ali efendimiz ile Hz. Ayşe validemiz arasındaki Cemel Vak’asıdır ki, bu bir siyasî makam veya güç ve kuvvet savaş değildir. Bu içtihat savaşıdır, adalet i mahza ile adalet i izafiyenin savaşıdır. Hz. Ali Efendimiz daha haklı olmasına rağmen bu savaşı kaybetmiştir. Hz. Ali Efendimiz, Peygamberimiz (asm) ve diğer halifeler gibi adaleti mahzayı esas aldı, Hz. Ayşe validemiz ise çeşitli ırklar ve devletlerin İslâmiyet’e katılması ile İslâm toplumu genişledi, mutlak adaleti uygulamak zor olduğundan izafi bir adalet uygulayalım dedi. İkincisi, Hz. Ali Efendimiz ile Hz. Muaviye arasındaki savaş ise hilâfetle saltanatın savaşıdır. Hz. Ali hilâfeti, Hz. Muaviye ise saltanatı savundu ve yine Hz. Ali Efendimiz mağlûp oldu, hilâfet saltanata dönüştü ve Yezid gibi zalimler ümmetin başına geçti. Üçüncüsü ise Hz. Hüseyin Efendimiz ile Yezit arasındaki mücadele ise Arap milliyetçiliği ile ümmetçiliğin savaşıdır. Yine haksız olan Yezit kazandı, Arap milliyetçiliği kuvvet buldu ve diğer ırklarda küskünlük meydana geldi.

Sonuç: Hz. Ali Efendimiz ile Hz. Ayşe Validemiz arasındaki savaş hariç diğer bütün olaylarda siyaset, güç ve kuvveti elde etmek için mücadele edildiğinde, İslâm zaafa düştü, kin, nefret, düşmanlıklar arttı ve çok kanlar döküldü. Bugün o dönemin dinî hassasiyeti asla yoktur, eğer siyasîler bunları nazara almazsalar dindarlık yerine kindarlık ve nefret artar, toplumu bir arada tutan bağlar zayıflar toplum dağılır, İslâm âleminin hali buna şahittir.

Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu zamlar ‘doğal’ değil

    Tunceli'de eylem ve etkinlikler bir ay süreyle yasaklandı

    İmamoğlu: Toplumun beklentisi sosyal adalet

    Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

    Fransa'dan İran'a nükleer adım uyarısı

    Türkiye'ye casus yazılım satan Alman firmasına soruşturma

    Lübnan, Osmanlı dönemi hakkında çirkin iddialarını sürdürüyor

    Kılıçdaroğlu: 50 milyon doları buldum, tank palet fabrikası satılmasın

    AB: Bugüne kadar göçmenler için Türkiye'ye 5.6 milyar euro aktardık

    Yenikapı'da İBB'nin israf sergisi açıldı

    ABD'nin Orta Doğu temsilcisi istifa etti

    Haftada üç kez mantar yemek prostat kanseri olma riskini azaltıyor

    ABD'den BM Genel Kurulu'nda İran ile görüşme sinyali

    Van’da Mevlid heyecanı

    Yüzde 45’inin kıdemi 3 yıl veya daha az

    Açlık sınırı asgarî ücreti geçti

    'Uluslararası camianın dayanışmaya ihtiyacı var'

    İtalya'da hükümet yemin ederek göreve başladı

    Mülteci kamplarının kapasitesi artacak

    Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson bakanlıktan istifa etti

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “Fitne fücur tüccarları…”
    Faruk ÇAKIR

    Hukuk yoksa, barut da yok
    Genel

    Bu zamlar ‘doğal’ değil
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Ahirette seni kurtaracak bir eserin olsun
    M. Latif SALİHOĞLU

    Aklı başında, yahut başkasının cebinde olmak
    Süleyman KÖSMENE

    Mü’min mü’mini Cehennemden kurtarabilir mi?
    Osman KOYUNCU

    Siyaset yolu ile dine hizmet
    Şükrü BULUT

    Neocon-Neoliberal ittifakı Uzakdoğu ve Hint Yarımadası’nda
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Kinyas Kartal: Bediüzzaman’ın hayranıyım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.