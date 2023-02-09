Ali Demir ve Serpil Üzmez’e, Allah rahmet eylesin…

ALİ DEMİR

Aslen Adanalı olan Ali Demir abimizle, 70’li senelerde, Ankara’dan tanışırız. İlk tanıdığım andan, son zamana kadar; mubarek, ihlâslı, sessiz ve kadîm bir nur talebesiydi. Bir ara, Necâti Yılmaz ağabey ile Diyanet’te de çalışmışlardı.

Otuz beş sene evvel Bursa’ya geldiğim tarihten iki-üç sene sonra bir baktım, bizim sohbet mekânımızda Ali abi oturuyor. Şaşırdım, misafir olarak geldiğini zannettim. Meğer temelli gelmiş. Sarılıp, sohbet ettik.

Bundan sonra, ne zaman sohbetlere gitsem onu devamlı görürdüm. Dersleri dinler, sorulmazsa konuşmazdı.

Bir müddettir göremiyordum. Araya giren koronanın da tesiri ile kopukluklar olmuştu. Bir müddettir hasta imiş. Geçtiğimiz günlerde, Orhan Kaşlıoğlu’nun haber etmesi ile vefat ettiğini öğrendim. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun! Ailesine ve arkadaşlarına sabırlar dilerim!

SERPİL ÜZMEZ

Bursa’mızın; fedakâr, ihlâslı, gayretli, ehl-i hizmet ferdi olan Mehmed Üzmez’in hanımı ve eski vakıflarımızdan Osman Nuri’nin annesi Serpil Üzmez, bir müddettir rahatsızdı. Fedakâr Mehmed abimiz, hanımının o vaziyetinde bile hizmet aşkıyla yanar, vakfımızın hizmetlerine koşardı. Bazen acele ile giderdi. Sorduğumuzda, hanımına bakmaya gideceğini söylerdi. Bir iki defa mahalle sohbetlerinde, evlerine gitmiştim.

3 Şubat 2023 günü vefat haberi geldi. Bizim hanımın da sohbet arkadaşıydı. Ona da söyledim, çok üzüldü. “Serpil hanım, bizim sohbet arkadaşımız, Allah rahmet eylesin!” dedi.

Çektiği hastalıklar inşâallah kendisine keffâret olmuştur. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.