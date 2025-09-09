"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EYLÜL 2025 SALI - YIL: 56

Fıtratın çağrısı

Zeynep ÇAKIR
09 Eylül 2025, Salı
Geçenlerde bir oyuncunun annesinin vefat haberi gündeme düştü ve yine maalesef her olayda olduğu gibi magazin malzemesinin kurbanı oldu. Benim dikkatimi çeken ise cenazesine gelenlerden şarkıcı Asya’nın tepkisi oldu.

“Melek kalpli canım arkadaşımı kaybettim. Allah rahmet eylesin. Nurlarda yatsın geride bıraktığı tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Bu kadar üzgünken: Camideki bazı insanların ortama uymayan kılık kıyafetlerine hem üzüldüm, hem de çok kızdım. [Açık saçık kıyafetleri kastediyor] Maalesef, toplum olarak çok yozlaştık” 

Bu serzeniş ve tepkiye muhakkak herkes hak verecektir.

Yerine göre hareket ve kabul edilen değerlere saygı göstermek inceliğinde olunmasını beklemek, dindar olup olmamak ya da bağnazlıkla ilgisi olmadığı gibi, yersiz davranış gibi yersiz kıyafetlerle toplumda dolaşmanın ve bunu hürriyet olarak adlandırmanın haklı bir dayanağı yoktur. Camide olmadığı gibi, toplu taşımada, okulda, çarşıda da aşırı açık kıyafetlerin teşhirciliğe varan sınır tanımazlığına her kesimden ve özellikle de başı açık hemcinslerimizin tepki verdiğine şahit oluyoruz.  Sabah akşam metroda tramvayda çıplaklık seviyesinde olanları görmekten tiksinti geldi, gözümüz kanadı diye feryat ediyorlar. 

Kategorileştirmekten, yaftalamaktan, kendini kurtulmuş diğerini mahvolmuş sayan bir dil ve niyetle değil elbette; zira bu dil karşımızdakinin sizin de örtülere bürünmüş haliniz bizim göz zevkimizi bozuyor savunmasını getiriyor. Halbuki bu; sığ, çözümsüz, tepelere konuşlanmadan vasat ve kabul göreni gözetmek çağrısıdır. Şarkıcı Asya’nın tepkisi fıtratın çağrısıdır aslında. 

Âdâb erkan eksikliği ve yozlaşma konusunda çok örnekler olsa da bâtılı tasvir etmemek adına onları geçiyorum. Bana çok ibretli gelen birini anlatmak istiyorum. Dindar bir aileye gelin gelen açık bir hanımın fotoğrafları düşüyor sayfamıza, ya da ailemizden birinin kızının nişan merasimi. Açık saçık bir kıyafetle çıkılan merasimde söylediğim tek şey: “Bu ne aymazlıktır, bu ne görgü eksikliği ve düşüncesizliktir” demek. Ben bunu söyleyince geri kafalı yobaz olayım haydi de, dindar bir ailenin içinde o halle arz-ı endam edenin, oynayanın  saygı ve görgü eksikliğini nereye koyalım. Başı açık olmak; üsturuplu bir kıyafet giymeye, hanım hanımcık olmaya engel değildir.

Hassasiyetleri gözetmek ise güzel bir haslet. Ve haddizatında toplumda baskın olan da hâlâ ve çok şükür ki bu haldir. Normalleştirme akımları ve linç kültürünün baskısı ile eğriye eğri diyenlerin sesi cılız, üstelik yenin içindeki kollar kırık olup, hepten dilsiz kalınınca pervasızlık da böyle kolay yol buluyor maalesef. 

Kardeşimle ben ilk gençlik yıllarımızda henüz tesettürlü değildik. Teyzeme yardım için İzmit’in bir dağ köyüne giderdik yazları. Eniştem o köyde imamdı. Ve bize hocanın baldızları derdi köylüler. Başı açık olduğumuzu bilirler, bunu tasvip etmezlerdi gerçi o da onların sığlığı ne yapalım. Ama biz; bizi köye çıkaran kamyona binerken başımıza tülbent alır, uzun etek giyerdik. Çünkü orada kendi isteğimiz değil, bulunduğumuz yerin dinamiği asıldı. Ne kendi kişiliğimizden tavizdi bu, ne de tercihimize bir müdahale idi. Hayat tarzı olarak herkes kendisine yakışanı yapmanın peşinde koşuyor lâkin ince düşünceli ve âdab erkan bilen her yere yakışır. Yozlaşmanın önü ise yakışık almayan her türlü davranıştan kaçınmakla alınır vesselâm.

Okunma Sayısı: 252
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa Parlamentosundan tepki açıklaması: Siyaset mahkemelerle etkisiz kılınamaz

    DP Genel Başkanı Uysal: Temel hak ve hürriyetlerden mahrum demokrasi olmaz

    Kara saldırısı tehdidiyle 1milyon Filistinlinin güneye göç etmelerini istedi

    İsrail'in suçlamalarını kesin bir dille reddetti

    İzmir'de su kesintileri yarından itibaren 2 günde bir uygulanacak

    Hindistan ve İsrail ikili yatırım anlaşması imzaladılar

    Antalya Emniyet Müdürü rüşvetten tutuklandı

    'Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim'

    İİT-Arap Birliği Gazze Temas Grubu Komitesi İsrail'i kınadı

    Motosiklet sayısı 7 milyona dayandı

    Adalete güven sarsıldı

    Küresel Sumud Filosu'na katılacak İtalyan Milletvekili Scotto: "Ben korkmuyorum"

    Soykırım ve abluka altındaki Gazze'de "açlıktan" ölümler artarak devam ediyor!

    Basketbol Milli Takımı yarı final için Polonya karşısında

    İspanya'dan çok önemli adım: İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararlarını açıkladı

    İzmir-Balçova'da polis merkezine silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, 3 kişi yaralandı - Şüpheli yakalandı

    18 milyon öğrenci için ilk ders zili çaldı

    "İsrailliler şartlarımı kabul etti, Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi"

    Zelenskiy: Trump, Alaska'da Putin'e 'istediğini verdi'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    DP Genel Başkanı Uysal: Temel hak ve hürriyetlerden mahrum demokrasi olmaz
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Avrupa Parlamentosundan tepki açıklaması: Siyaset mahkemelerle etkisiz kılınamaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.