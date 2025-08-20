İzmitlileri tebrik, Eskişehirlileri takdir ettim

Bizlere Üstadımızdan tevârüs eden iki mühim hasletimizden biri; müfritane irtibat, diğeri de; muhabbet fedâiliği... Biz bunları, elli altı senelik Nur cemaati hayatımızda, hep yaşadık, gördük.

Elimiz yettiğince, imkânlarımız nisbetinde ve Cenâb-ı Hak, sıhhat bahşettiği müddetçe de, bu iki mühim âdetimizi devam ettiregeldik. Öyle ki, bu güzel hasletler muvahacesinde, yurt dışı programlarına bile gittik, gitmeye çalıştık. Bu muhabbetî hâller, öyle acâib ki, yaşanmadan bilinmez, hissedilmeden tarif edilmez.

İzmitli kardeşlerimiz, bizi 17 Ağustos'ta yapacakları mu'tad mesire programına, kır buluşmasına davet ettiler. "İnşâallah!" deyip niyetine girdik. En çok da, Nurullah Özer kardeşimizle irtibatta bulunup, fikir teâtisi yaptık.

Doğrusu, gün yaklaştıkça heyecanlanıyorduk. Çünkü orada, eskimeyen kadîm dostlarımızı görüp onlarla hemhâl olacaktık.

Fakat bir haber aldık ki, Eskişehirli arkadaşlar da, aynı gün program yapacakmış. Oradan, bir iki arkadaşla konuştuk. Ya, programlarını ertelemelerini veya onların da İzmit programına iştirak etmelerini söyledik. Sağolsunlar, o güzel kararı almışlar ve İzmit programına geldiler, çok sevindik. Takdir edilecek bir hareket...

Bir kaç gün önce Bursa'dan, fedakâr Ahmed Turgut kardeşimizle konuştuk. Bu sene de, bizi o götüreceğini söyledi. 17 Ağustos sabahı, Bursa'dan, dört arkadaş İzmit'e vâsıl olduk. İzmitli arkadaşlarımızın güzel yol tarifi ve ve yön tarifi ile program yerini, elimizle koymuş gibi bulduk.

Kardeşlerimiz bizi görünce, çok sevindi. Musafaha ve muhabbetî hâllerden sonra, hemen, muhabbet halkasını teşkil ettik. Kimler yoktu ki halkada? Rıdvan Ercan başta olmak üzere, İzmit'in bütün kadîm kahramanları... Hele de, hasta yatağından kalkıp, bizi görmek için gelen Şevki Demirtaş Ağabeyimizin muhabbeti, sohbeti görülmeye değerdi. Neredeyse, kırk senedir görüşemediğimiz Turan Arslantürk Ağabeyimiz. Ankara, Adapazarı, Bolu, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, İzmir, Eskişehir ve diğer beldelerden gelen arkadaşlarımızla çok güzel sohbetler ettik. Kadîm dostlarımız, kardeşlerimizle hemhâl olup, maziyi yâ'd ettik.

Program çok güzeldi. Uhuvvete ve kaynaşmaya vesile oldu. İzmitli kardeşlerimizi, bir defa daha tebrik ettik. Bu seneki fedakârlıklarından dolayı Eskişehirli kardeşlerimizi, onların yanına ilâve ederek...

Tebrikler, teşekkürler kardeşler.

Sözlerimizi, Üstadımızın güzel ifadeleriyle hitama erdirelim:"Yaşasın sıdk! Ölsün yeis! Muhabbet devam etsin! Şûrâ kuvvet bulsun! Bütün levm ve itâb ve nefret, hevâ hevese tâbi olanlara olsun. Selâm ve selâmet, hüdâya tâbî olanlar üstüne olsun. Âmin."