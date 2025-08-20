"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İzmitlileri tebrik, Eskişehirlileri takdir ettim

Osman ZENGİN
20 Ağustos 2025, Çarşamba
Bizlere Üstadımızdan tevârüs eden iki mühim hasletimizden biri; müfritane irtibat, diğeri de; muhabbet fedâiliği... Biz bunları, elli altı senelik Nur cemaati hayatımızda, hep yaşadık, gördük.

Elimiz yettiğince, imkânlarımız nisbetinde ve Cenâb-ı Hak, sıhhat bahşettiği müddetçe de, bu iki mühim âdetimizi devam ettiregeldik. Öyle ki, bu güzel hasletler muvahacesinde, yurt dışı programlarına bile gittik, gitmeye çalıştık. Bu muhabbetî hâller, öyle acâib ki, yaşanmadan bilinmez, hissedilmeden tarif edilmez.

İzmitli kardeşlerimiz, bizi 17 Ağustos'ta yapacakları mu'tad mesire programına, kır buluşmasına davet ettiler. "İnşâallah!" deyip niyetine girdik. En çok da, Nurullah Özer kardeşimizle irtibatta bulunup, fikir teâtisi yaptık.

Doğrusu, gün yaklaştıkça heyecanlanıyorduk. Çünkü orada, eskimeyen kadîm dostlarımızı görüp onlarla hemhâl olacaktık.

Fakat bir haber aldık ki, Eskişehirli arkadaşlar da, aynı gün program yapacakmış. Oradan, bir iki arkadaşla konuştuk. Ya, programlarını ertelemelerini veya onların da İzmit programına iştirak etmelerini söyledik. Sağolsunlar, o güzel kararı almışlar ve İzmit programına geldiler, çok sevindik. Takdir edilecek bir hareket...

Bir kaç gün önce Bursa'dan, fedakâr Ahmed Turgut kardeşimizle konuştuk. Bu sene de, bizi o götüreceğini söyledi. 17 Ağustos sabahı, Bursa'dan, dört arkadaş İzmit'e vâsıl olduk. İzmitli arkadaşlarımızın güzel yol tarifi ve ve yön tarifi ile  program yerini, elimizle koymuş gibi bulduk.

Kardeşlerimiz bizi görünce, çok sevindi. Musafaha ve muhabbetî hâllerden sonra, hemen, muhabbet halkasını teşkil ettik. Kimler yoktu ki halkada? Rıdvan Ercan başta olmak üzere, İzmit'in bütün  kadîm kahramanları... Hele de, hasta yatağından kalkıp, bizi görmek için gelen Şevki Demirtaş Ağabeyimizin muhabbeti, sohbeti görülmeye değerdi. Neredeyse, kırk senedir görüşemediğimiz Turan Arslantürk Ağabeyimiz. Ankara, Adapazarı, Bolu, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, İzmir, Eskişehir ve diğer beldelerden gelen arkadaşlarımızla çok güzel sohbetler ettik. Kadîm dostlarımız, kardeşlerimizle hemhâl olup, maziyi yâ'd ettik.

Program çok güzeldi. Uhuvvete ve kaynaşmaya vesile oldu. İzmitli kardeşlerimizi, bir defa daha tebrik ettik. Bu seneki fedakârlıklarından dolayı Eskişehirli kardeşlerimizi, onların yanına ilâve ederek...

Tebrikler, teşekkürler kardeşler.

Sözlerimizi, Üstadımızın güzel ifadeleriyle hitama erdirelim:"Yaşasın sıdk! Ölsün yeis! Muhabbet devam etsin! Şûrâ kuvvet bulsun! Bütün levm ve itâb ve nefret, hevâ hevese tâbi olanlara olsun. Selâm ve selâmet, hüdâya tâbî olanlar üstüne olsun. Âmin."

Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avustralya’dan İsrailli siyasetçinin vizesine iptal

    Emekli hekimler de zor geçiniyor

    Yılda 18 milyon ton gıda çöpe gidiyor

    Kuraklık değil, yönetim krizi

    Araçlarda zorunlu takip sistemi dönemi

    “Çocuğum dersanede kalmak istemiyor” (2)

    Yarın çok geç olacak

    Beyaz Toroslu eylem

    Ukrayna'da asker bulundurmayacağını tekrarladı

    Avustralya Başbakanı'nı "İsrail'e ihanetle" suçladı

    "Ukrayna NATO'nun asla bir parçası olmayacak"

    Washington'da yapılan görüşmeyi değerlendirmek için bir araya geldi

    İran’da enerji tüketimini azaltmak için 13 eyalette kamu kurumları tatil edildi

    Antalya'daki orman yangınlarının yarısının sebebi: "Kontrolsüz piknik"

    İsrail halkı da Gazze’deki zulme karşı ayakta

    Emekli aylıkları açlık sınırının altında

    Gazze’de her gün en az 30 kişi sakat kalıyor

    Soğan ve patates elde kaldı

    Vatandaşın yarısı alt gelir grubunda

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kuraklık değil, yönetim krizi
    Genel

    Araçlarda zorunlu takip sistemi dönemi
    Genel

    Avustralya’dan İsrailli siyasetçinin vizesine iptal
    Genel

    Emekli hekimler de zor geçiniyor
    Genel

    Yılda 18 milyon ton gıda çöpe gidiyor
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.