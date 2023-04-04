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4 NİSAN 2023 SALI - YIL: 54

Kur’an-ı Kerimde sûre isimleri -3

Osman ZENGİN
04 Nisan 2023, Salı
31-) LOKMAN: Hz. Lokman’ın ismi zikredildiği ve onun kıssası anlatıldığı için, o ismi almıştır.

32-) SECDE: Sûrenin içindeki 15. Âyet-i Kerimede, Allah’a secde yapılması emredildiği için bu ismi almıştır.

33-) AHZÂB: “Hizib, grub” mânâsına gelir ki, Müslümanlara karşı harb etmek üzere birleşen (grub, hizib) olan Arab kabilelerinden bahsedildiği için, bu isim verilmiştir.

34-) SEBE: Yemen’de bulunan bir bölge veya kabilenin isminden almaktadır.

35-) FÂTIR: Allah’ın yaratma sıfatından gelmektedir. “fıtrat=yaratılış“ kelimesi de, aynı kökten gelir.

36-) YÂSİN: Kur’an’ın kalbi olan Yâsin “ey insan” demektir.

37-) SÂFFAT: “Saf tutmuş melekler” mânâsına gelmektedir.

38-) SÂD: Bu da, huruf-u mukatta olan, ilk âyetin başlangıç kelimesinden gelir.

39-) ZÜMER: Mu’min ve kâfirlerin meydana getirdiği cemaatlerden, grublardan, zümrelerden ismini alır.

40-) MU’MİN: Firavun ailesinde, imanını gizleyen bir mu’minden ismini almaktadır.

41-) FUSSİLET: Sûrede başlıca hakka davet, batılda ısrar edenlerin îkaz edilmesi, vahyin insanlar üzerindeki ahlâkî ve manevî tesirleri mevzuu edilerek, bundan dolayı da; “Teferruatıyla îzah edildi” mânâsına gelen bu kelime sûreye ismini vermiştir.

42-) ŞÛRA: Müslümanların, işleri arasında istişare yapmalarını tavsiye ettiği için “müşavere “mânâsında sûreye bu isim verilmiştir.

43-) ZUHRUF: Zuhruf; “altın ve mücevher” mânâsına gelir. Sûrede bunlardan bahsedildiği ve Allah’ın, insana sahib olduğu altın ve mücevherle değil, iman ve hareketlerindeki ihlâs ve takvaya göre ehemmiyet verdiği için sûre bu ismi almıştır.

44-) DUHÂN: Türkçede “duman” olarak kullanılan kelimenin doğru ismidir.

45-) CÂSİYE: Kıyamette “diz çökenler” mânâsına gelir.

46-) AHKÂF: Âd kavminin yaşadığı bölgede rüzgârlar, “ahkâf” denilen kum tepeleri meydana getiriyordu. İçinde bu kavmin yaşadığı bölge ve kum yığınlarından söz edildiğinden sûre “Ahkâf” adını almıştır.

47-) MUHAMMED: İsminden de anlaşıldığı gibi, Peygamberimiz (asm) ın ismine îzafeten bu ismi almıştır. Kur’an’da, beş Peygamberin (aleyhumusselam) ismiyle zikredilen sûre vardır. Muhammed sûresi, bunun sonuncusudur.

48-) FETİH: Başta Mekke’nin fethi olmak üzere, İslâmî fetihlere işâret ettiği için bu ismi almıştır.

49-) HUCURÂT: “Hücreler, odalar” mânâsına gelen bu sûrede, Peygamber (asm) e karşı, mu’minlerin nasıl hareket edecekleri bildirilmekte, onun hücresine, odasına girip, çıkarken nasıl hareket edilmesi îcab ettiğini bildirir.

50-) KAF: Bu da, huruf-u mukatta olan, sûrenin başı “Kaaf” kelimesiyle başladığından, ismini oradan almıştır.

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