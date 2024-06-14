Yeni vergi paketi yolda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni vergi paketinin yakın zamanda TBMM’ye sunulacağını açıkladı.

Diğer yandan borsaya yönelik taslak vergi çalışmasının ertelendiğini belirtti. Şimşek, X platformundan yaptığı açıklamada, “Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM’ye sunulacak” dedi. Bakan, taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik vergi çalışmasının ise yeniden değerlendirileceğini dile getirdi. Haber Merkezi

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