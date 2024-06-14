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14 HAZİRAN 2024 CUMA - YIL: 55

Doğum azaldı, ölümler arttı

14 Haziran 2024, Cuma 18:08
Türkiye’de geçen yıl ölüm sayısı yüzde 4,1 artarak 525 bin 814’e yükseldi.

Ölümlerin yüzde 33,4’ü dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı. Ölenlerin yüzde 53,9’u erkek, yüzde 46,1’i ise kadınlardan oluştu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2022’de 505 bin 269 kişi hayatını kaybederken, 2023 yılında yüzde 4,1 artarak 525 bin 814 oldu. Ölenlerin yüzde 53,9’unu erkekler, yüzde 46,1’ini kadınlar oluşturdu. ölüm nedenlerinin ilk sırasında dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar yer aldı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerde ölen Türk vatandaşlarının sayısı 45 bin 784 oldu. 

AA

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