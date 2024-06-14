Tahrip ettikleri camiyi mutfak yaptılar

İsrail ordusunun, Refah’ta kontrolü sağladığı günlerde çekilen bir video sosyal medyaya yansıdı.

Videoda, Refah Sınır Kapısı’ndaki bir caminin, askerlere dağıtılmak üzere yemek hazırlanan mutfağa dönüştürüldüğü görüldü. Caminin tahrip edildiği ve duvarlarına yazılar yazıldığı dikkati çeken görüntülerde, cami içinde masalar üzerine dizilmiş yiyecekler ile hazırlanan gıda kolilerinin üzerinde üretim tarihinin 22 Mayıs olduğunu gösteren etiket göze çarptı. Aynı şekilde videoda, caminin dışında çok sayıda askeri araç ve tankın olduğu görüldü. AA

Okunma Sayısı: 111

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.