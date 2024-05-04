Yabancı levha mı?

Malûmunuz CHP, 31 Mart seçiminden sonra, kalıplaşmış kendi oylarıyla değil de, milletin, değişik grublarının oylarını da alarak, belediye iktidarlarını, ele geçirmişti.

Bazı işgüzar ve eski CHP refleksleriyle hareket etmek isteyen belediye başkanları, sanki vatandaşın bütün işi o imiş gibi, hemen “yabancı lisânda yazılan levhaları sökme” operasyonu adı altında, Arapça levhaları sökmeye başladıkları haberlerini almaya başladık.

Yahu kardeşim, işiniz, gücünüz o mu? Vatandaşın birçok dert ve sıkıntısı varken, niye böyle kaşıma işleri yaparsınız? Yâni, “yabancı levha” deyip, sadece Arapça levhalara vurmak ne demektir? Kaldıracaksanız, elin yedi düvel yabancının lisânındaki levhaları kaldırsanıza…

Sonra, bunu siz en çok, Suriyeliler (Suriyelilerin yanlış göç politikasını, biz de tasvib etmiyoruz. Ama onlar yüzünden de yanlış yapılmaz ki…) için yapıyorsunuz ama memleketimize gelen birçok Arap turist de var. Meselâ; Bursa’da, Arap turistlerin geldiği çok yerlerden biri de, şelâle köyü olan Saidâbad köyü vardır. Oradaki esnaf, çok eskilerden beri, turizme hizmet için, Araplara kolaylık olsun diye, Arapça yazı ile de hitab eder.

Aslında, Arapça düşmanlığı, Süfyanizm ve onun liderinin bir marifetidir. Niye? İslâmı hatırlattığı için. Bunları, eski CHP yapıyordu. Din ve millet, milletin değerlerine düşmanlık yapmak, onların marifetiydi. Siz de, şimdi, aynı kafa ve zihniyetle bu işi yapmaya kalkarsanız çok yanlış yaparsanız.

Size şu son seçimde oy veren, birçok dindar insanı küstürürsünüz ve bundan sonra da, böyle oy patlamasını göremezsiniz!

Birkaç, %5’liklere aldanıp da iş görmeyin! Onlar, o jakoben kafalı Kemalistlerin kafasına uyarsanız, artık bu sizin için, nasıl bir netice getirir, bunu da çok iyi bilirsiniz! Bu seçimde, dindarların size oy vermesi ile aldığınız bu neticeyi, siz kazandınız zannediyorsunuz ama aslında bu AKP’nin kaybıdır.

Çünkü son zamanlarda yaptıkları, adaletsizlikler, haksızlıklar ve fahiş pahalılıklardan dolayı, millet bunlara geçit vermemiştir. CHP, bunu iyi okuyup, değerlendirir ve ona göre hareket eder, Jakoben, dayatmacı, Kemalist kafayla hareket etmez de, demokrat, hak, hukuk, adalet anlayışıyla, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendilerine açtığı bu yolda devam ederlerse ne âlâ! Yoksa dediğimiz gibi…