Şimşek üzerinden deney yapılıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomi yönetimi konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek üzerinden ekonomik bir deney yaptığını iddia eden Babacan, bu yaklaşımın başarılı olamayacağını savundu. Babacan, hukuksuzluk ve anayasa ihlalleri devam ederken enflasyonun düşmesinin ve ekonominin düzelmesinin mümkün olmadığını belirtti. TELE1’de “Gerçeğin İzinde” programında gazeteci Zeynel Lüle’ye konuşan Babacan, Erdoğan’ın Şimşek deneyinin niye tutmayacağını şöyle açıkladı: “Siz her gün anayasayı çiğnerken, hukuksuzluklara müdahale etmezken, hatta bazen yargıya hukuksuzluğun talimatını verirken bu ülkede enflasyon da düşmez, ekonomi de düzelmez.” Ankara - Mehmet Kara

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