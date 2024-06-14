Emeklinin kurban hüsranı

Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu kurban bayramına iki gün kala Manisa’nın Akhisar ilçesinde kurban pazarını gezdi.

Bakırlıoğlu’na dert yanan emekli vatandaş, “2018 yılında bin lira ikramiye almıştık; o sene gelip o parayla kurban aldım. Bugün 2 maaşımla bir hayvan alamıyorum. 2003’te emekli oldum o zamanki maaşımla 13 tane çeyrek altın alıyordum bugün 2.5 tane alıyorum. Şimdi 3 bin lira ikramiye aldım. Şimdi bu paraya 5 kilo et ancak alabiliyorsun” dedi. İktidarın her geçen gün ağırlaşan hayat şartlarını nasıl görmediğine anlam vermediğini vurgulayan diğer bir satıcı ise, “Hayat şartları o kadar zorlaştı ki, bunu bilmemek, görmemek, duymamak imkansız. Tamam ekonomi bozuk ama 10 bin lirayla da geçinilecek bir ekonomi kalmadı. Kemer sıkalım ama yukarıdan aşağıya gelsin iş. Biz zaten alışkınız kemer sıkmaya. Onlar farklı yaşıyorlar hayatı biz farklı yaşıyoruz. İşin sıkıntılı tarafı orası” diye konuştu.

Manisa - Anka