ŞİİR

Üzülme bacım, mükedder olma, hem Allah büyüktür. Bu size yapılan zulüm, alçaklık da, bize yüktür. Hâin, âdi, çıfıt Siyonistler perişan etti sizi Zulmün, cinayetin, haksızlığın hepsi dizi, dizi. Şehidiniz, şehidimiz, gaziniz, gazimiz olsun. Rabbimizin merhameti, her tarafınıza dolsun. Cennete uçan masumlar kadar, Siyonistler yok olsun. Hem de nesilleri inşâallah, sararsın, solsun! Diyeceksin ki; “suskun Âlem-i İslam’a ne oldu?” Haklısın bacım, onların uhuvveti, sarardı, soldu. Aslında, uhuvvet, Müslüman için en büyük yoldu. Hem de, kardeşler için birbirine, kanattı, koldu. Bu böyle gitmez, gelir de bir gün sonu inşâallah! Zalim kahrolur, hem de, nusret sizedir bîiznillâh! Sizlerin bu metanetinize, binler maşâallah! Yakındır zafer, Kur’an’da zafer vadediyor Allah!

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