Araç muayene ücretleri çok yüksek

MUAYENE ÜCRETLERİNE YAPILACAK % 58.46 ZAM ORANININ DÜŞÜRÜLMESİ İSTENDİ.

MÜCAHİT AK - ANKARA

Yeni yılda araç muayene ücretlerine yapılacak zammın yeniden değerlendirme oranının altında tutulması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2024’te Yeniden Değerlendirme Oranı (YDO) ile araç muayene ücretlerine yüzde 58.46 zam yapılacak olması kabul edilemez. Özel araçlar en az 2 yılda bir, ticari araçlar için ise her yıl yapılan araç muayene ücretleri sürücülere büyük bir külfet getiriyor. Bakım ve onarım olmadan yalnızca arıza tespitinden bu kadar ücret almak adil değil. Bu yılki yüksek enflasyon ve maliyet artışları baz alınarak en azından YDO’nun daha da altında bir zam yapılmalı. Yıllık muayene zorunluluğu olan ticari araçlara özel bir indirim sağlanmalı” dedi.

Yüksek enflasyon ve artan maliyetlerle birlikte vatandaşların ve esnafın araç muayene ücretlerini karşılamakta zorlandığını ifade eden Palandöken şunları söyledi: “Bu yıl Ekim sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyonu geçti. Bu araçların yaklaşık 10 milyonunu ise ticari araçlar oluşturuyor. Araç muayene ücretinin kredi kartı ya da banka kartı ile ödenmesi halinde bir de hizmet bedeli tutarı ekleniyor. Öte yandan muayene süresini geçiren araçlardan ise her ay yüzde 5 oranında faiz alınıyor” diye konuştu.