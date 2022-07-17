Civic 50 yaşında

Honda’nın 1972 yılından bu yana dünya genelinde 27.5 milyondan fazla satış adedine ulaşan Civic modeli, 11’inci nesli ile 50’nci yaşını kutluyor.

Civic’in temel tasarım felsefesinde geniş iç hacim, ileri teknolojiler, performans ve keyif sunan sürüş yer alıyor. Honda’nın 1972 yılından beri 11 nesildir geliştirdiği Civic modeli, 50’nci yılını kutluyor. Dünya otomobili olmak üzere yollara çıkan model, bugüne kadar dünya genelinde 170 ülkede 27.5 milyondan fazla satış adedine ulaştı. Honda’nın ikonik modeli olan Civic’in ilk neslindeki temel ilkeler, tüm jenerasyonlar boyunca korundu. Güncel olarak 11’inci nesliyle yollarda olan Civic, kendi sınıfının standartlarını belirlemeye ve müşteri beklentilerinin ötesine geçmeye devam ediyor.

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