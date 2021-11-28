Küçük ama önemli bakımlar

ARAÇLARINIZIN KIŞLIK BAKIMLARINI AKSATMAYIN

Kış aylarını yaşamaya başladığımız bugünlerde artan yağışlar ve zorlaşan yol şartları, araçların bakımını diğer mevsimlere göre daha da önemli olduğu ortadadır. Muhtemel tehlikeleri önlemek adına sürücülerin araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmaları ve kış şartlarına uygun malzemeleri bulundurmaları büyük önem taşır. Diğer bir ifadeyle, sürücülerin dikkatli ve tecrübeli olması kadar otomobilin kış şartlarına hazırlıklı olması gerekiyor. Zorlu kış şartlarından önce araçların bakımlarının kesinlikle yaptırılması gerekiyor. İşte kış bakımı için yapılması gereken bazı öneriler şöyle sıralanabilir:

- Zorlu kış aylarına hazırlıklı olmanın ilk şartı kış lastikleridir. Ki, kış şartlarında çok daha iyi performans sergilediğinden kış lastiği kullanmak, güvenli sürüş için ilk adım desek yanlış olmaz. Kış lastikleri yaz lastiklerine göre yağışlı havalarda ve zorlu yol şartlarında daha iyi bir yol tutuşu sağlar. Bu durum muhtemel kazaların önüne geçilmesine ve aracın diğer aksamlarının da korunmasını yardımcı olur.

- Takılan lastiklerin hava basınçları diğer bir önemli konudur. Dışarıdaki havanın ısısından etkilenen lastiklerde performans düşüşü olabilir. Bu ise güvenli sürüş açısından tehlike meydana getirebilir. Bu tehlikelerin önüne geçmek için kış aylarında lastiklerinin hava basıncı mutlaka kontrol edilmeli ve kış aylarına uygun basınç tercih edilmelidir.

- Kış aylarında araç motor sisteminin doğru ve tasarruflu işleyebilmesi için aracın bakımlarının tam olması önem arz eder. Antifiriz başta olmak üzere hava filtresi, buji, motor yağı gibi eksiklerin giderilmesi hem aracın performansını arttırır hem de yakıt tasarrufu sağlar. Bu ise aracın uzun ömürlü olmasına katkı sağlar.

- Araçlarda elektrik üretiminden klimaya güç verilmesine ve direksiyonun düzgün bir şekilde çalışmasına kadar pek çok alanda etkili olan V kayışı, yazın sıcak havalarda gevşeyebilir. Bu ise araçtaki birçok aksamın düzgün çalışmamasını ortaya çıkartır. Bu yüzden kış yaklaştığında araçların V kayışının durumu mutlaka kontrol edilmelidir. Fren ve debriyaj balatalarının da gözden geçirilmesi, kışın getirdiği zorlu sürüş şartları için şarttır.

- Silecekler kış aylarında en çok kullanılan parçalar arasındadır. Kış mevsimine girerken sağlıklı bir görüş alanı açısından sileceklerin kontrolü fazlasıyla önemlidir. Sileceklerde bir eskime ve aşınma söz konusu ise değiştirilmelidir.

- Kışta dikkat edilmesi gereken elemanlardan biri de akü bakımıdır. Hava sıcaklığının düşmesiyle araçların marş akımı ihtiyacı artar ve akünün enerjisi kısmen azalır. Eğer akü şarjı zayıfsa şarj edilmelidir. Ayrıca kış dönemindeki sürüşler her zaman tam dolu bir akü ile yapılmalıdır.

Kışın, dikkatli ve yavaş kullanın

Kış aylarında aracın bakımı yanısıra kazalara karşı dikkatli ve yavaş kullanmak da olası zaralara ve can kayıplarını önlemek açısından önemlidir. Yağışlı ya da buzlanmaya sebep olacak kadar soğuk havalarda araçları mümkün olduğunca yavaş kullanmak lâzımdır. Bu arada, özellikle uzun yola çıkılacağı zamanlarda hava şartlarını iyi planlamak gerekir. Yola çıkmadan önce geçilecek güzergâhlar üzerindeki hava durumunun kontrol edilmesi büyük önem taşır.

Araçta bulundurulması gereken malzemeler

Kış döneminin zorlu yol şartları, gerekli bakım tedbirlerinin alınmasının yanında araçta bazı malzemelerin bulundurulması da gerekiyor. Herhangi bir olumsuz durumda kullanılmak üzere zincir, çekme halatı, takoz, yedek ampuller gibi malzemelerin araçta bulundurulmasının hayati bir önem taşır.