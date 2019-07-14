Ooo kimler burdaymış? Bunlar kim? Kimsiniz? Cidden kimler burdaymış hiç tanımıyorum bunları yav. İki gün ortadan kaybolduk herkesi toplamışsınız buraya.

Arkadaşlar, yurtdaşlarım, pazarolanın kıymetli okurları! Biliyorsunuz ben ihtiyaç olmadıkça pek ortalarda gözükmem. İhtiyaç oldukça da gözükmem. Kafama ne zaman eserse o zaman gözükürüm. Şimdi kafama esti, çünkü niyeyse memlekette bir kara mizah sevdası ortaya çıkmış durumda. Buna bir dur deyip şuna da bir dur demek için burdayım. Hatta hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna dâvet ediyorum durun siz de azıcık dikkatim dağılıyor... Dikkatimi topladığıma göre konuya başlayabiliriz.

Arkadaşlar malûmunuz son zamanlarda SETA bir medya raporu açıkladı. Bu raporun neticesinde belli başlı gazeteci ve medya kuruluşlarının fişlendiği iddia edildi. Bence bu konu çok ciddiye alındı, çünkü basın hürriyeti endeksine göre 180 ülke arasında 157. sırada olan ülkemizde fişleme tarzı şeylerin olabileceğine ihtimal vermiyorum. Bu tarz şeyler olsa olsa Uganda’da falan olur. Sanki son sıradaymışız gibi davranılması açıkçası bir basın çalışanı olarak pek hoşuma gitmedi. Bence bu rapor tamamen kara mizah. Fikir güzel, ama uygulamada sıkıntı var diye düşünüyorum. Ama yine de komik tarafları yok değildi özellikle atılan tweetlere göre insanları bir nevi suçlu ilân edip “açık kaynak taraması yaptık” demeleri gerçekten çok ince bir espriydi. Ülke olarak mizahta seviye atlattı bize. Ama yine de kara mizah ne kadar komik olsa da bir süre sonra bıktırıyor, hatta insana neye gülüp neye ağlayacağını şaşırtıyor.

Son zamanlarda insanı hem güldürüp, hem ağlatan adeta güldürürken süründüren başka bir konu var ki o da şahsî gelişim kitapları. Gerçekten gönül isterdi ki bütün bu yazılan kitaplar mizah adına yazılmış olsun. Çünkü o kadar komikler ki mizahtan başka bir şeye hizmet edeceklerini düşünmek mümkün bile değil. Mantıklı hiçbir değer yargısını kapsamayan başarı öyküleri, ülke ve dünya şartları düşünülmeden yazılan mutluluk formülleri (bence powerpuff gilrs’ün formülü bile daha gerçekçi) ve en komiği de sanki çok derin anlamlar ihtiva ediyormuş gibi muamele gören manasız aforizmalar. Ülkece gülmeye, keyif almaya ve huzura çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bu kitapları okuyabiliriz diye düşünüyorum. Sonuçta birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde de bütün maçların berabere bitmesini dört gözle beklemiştik.

Neyse arkadaşlar ben yine uzunca bir süre ortalarda gözükmemek üzere aranızdan ayrılıyorum. Şahsî bir gelişim olmadı, ama en azından bu da benim şahsî gidişim olsun...

Editörden