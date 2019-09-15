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15 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

Eyylence

15 Eylül 2019, Pazar
Değerli kardeşlerim,

Faizin sebep, enflasyonun da sonuç olduğuna ilişkin görüşümüz bazılarını rahatsız etti. Esasen, geçen seferki faiz düşürmemizden sonra tepetaklak olan enflasyonu gördük. Ay başında açıklanan enflasyonumuz da beklentilerin üstünde bir şekilde düşük çıktı. Tabiî ki buna sevindik, ama aklımıza da dış güçlerin oyunu olup olmayacağı takıldı. 

“Dış güçler bizim yenik düşmemizi istiyor, neden enflasyonu düşürsünler?” diyen öne çıksın biraz... Güzel kardeşim, dediğin doğrudur. Onların tek derdi bu, bizim diz çökmemiz. Şimdi, bizim faiz oranlarının belirlendiği PPK toplantısı ne zamandı? 12 Eylül’de. Hayır, yuhalamayın hemen... PKK demedim, sakin olun. PPK dedim, yani Para Politikaları Kurulu. Enflasyon ne zaman açıklandı? 2 Eylül’de. Enflasyonu mahsus düşük çıkardılar ki, insanlar “Enflasyon sebep, faiz sonuçtur” fikrine alışsın. Oyunu görüyor musunuz? 

Bunları tanıyın kardeşlerim. Sözlerini haklı çıkarmak için her şeyi yaparlar. Ama biz ne yaptık, tek bir faiz hamlesi ile enflasyonu da doları da yerlere serdik. Faizler düşerse dolar fırlar diyenler vardı, bakın bakalım, sesleri çıkıyor mu şimdi? “Susamam” diyenler sus pus oldu... 

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