Değerli kardeşlerim,

Büyüyen ve gelişen Türkiye, artık sadece kendi yakın çevresine değil, dünyanın farklı bölgelerine de yardım elini uzatıyor. Aklınıza gelebilecek en uzak yeri söyleyin meselâ... Antarktika mı dedi biri? Gülmeyin, evet... Bakın, aranızda gülenler görüyorum, onlar eski Türkiye’den kalma zihniyeti taşıyorlar.

Geçenlerde, Antarktika hükümeti yardım çağrısında bulundu. Bizim de TİKA’mız var hamdolsun. Öncü ekip olarak onları gönderdik. Gidip yerinde gördüler. Dediklerine göre bölgenin imar konusunda çok eksiği var. TOKİ’yi de gönderip oraları ihya edeceğiz. Antarktika’nın geleceğinde bizim de söz sahibi olmamız gerekir. Dolduracaksın sosyal igloları, dar gelirli eskimolar kira öder gibi ödesin hayatı boyunca. Millet aysbergleri de nefes alma ve mesire yerleri olacak. Çoluğu çocuğu topla, yuvarlan denize doğru... Sonra, “millet kekloları” denilen büyük iglolar yapılacak. Bu keklolarla ile insanlar hem kültürlenecek hem de bedava kek yiyecek. Soğuk memleket çaysız olmaz tabi, onları çayla da tanıştırmamız gerek...

Bakın, bir TİKA ve TOKİ ile dünyayı fethediyoruz. İsmini vermek istemediğim o zat ise ne yapıyor? Tiktok videoları çekip duruyor! İşte, Ortadoğu’da bizden habersiz yere düşen yaprağın son hali böyle...