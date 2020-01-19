Değerli kardeşlerim,

Okullarda karnelerin verildiği günlerdeyiz ya, biz de, geride bıraktığımız 2019 yılının muhasebesini, serbest muhasebeci ve mali müşavir birkaç arkadaşla birlikte yaptık. Bir de ne görelim, meğer yükseliş ve şahlanış dönemine girmişiz! Her türlü takdirin fevkınde bir not, hamdolsun, yine bizim dönemimize nasip oldu.

Aslında siz hiç farkına varmadınız ama en zorlu yıllarımızdan biri 2019 idi. Şaşırdınız değil mi? Şimdi o en kötü zamanları geride bıraktığımız için rahat konuşuyorum, yoksa söylemezdim. Diyecesiniz ki, neden zamanında söylemedin, hiç fark etmedik biz bunu... Evet kardeşlerim, sizin rahatınız bozulmasın diye dile getirmedik. Panik olup ortalığı dağıtırdınız, ondan sonra topla toplayabilirsen! Hani derler ya, “şüyuu vukuundan beter” aynen böyle olurdu. Öyle bir kötü saldırdılar ki, diz çökeceğiz zannettiler. Seri toparlayan kardeşlerimiz işin başında olduğu için hemen pes etmedik ve saldırıları boşa çıkardık.

Yeni yılın ilk icraati olarak da faizi indirdik mi? Beyninden vurulmuşa döndüler. Faizleri indirmelere doyamıyoruz maşallah... Bir kardeşimiz bir şey soruyor, ne dedin, “faiz çok yüksekmiş ki indire indire bitirmediniz!” öyle mi? Bakınız, faizleri biz yükseltmedik. Tetikçilerin kışkırtmasıyla piyasalar yükseltti. Sapla samanı karıştırmayın! Ama indiren biziz, ekonomiyi sizlerden öğrenecek değiliz, böyle biline!