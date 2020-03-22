Değerli kardeşlerim,

Virüse karşı tedbir almak noktasında pek çok milletten daha ileride olduğumuzu iftiharla söylemek istiyorum. Yine de, geldiğimiz seviyede kalacak, bununla iktifa edecek değiliz. Yüzde elliyi zor tutuyoruz evde. Artık kolonya, maske, kek, çay ne bulduysak vereceğiz. Evde yuvarlanıp dursunlar. Başka milletler bizi parmakla gösterecek. Evlerimiz “parmaklık” seviyesine gelecek. Hedefimiz herkesi orada tutabilmektir.

Bu virüs meselesi bizim için bir vak’a meselesidir. Biz de vakarımızı koruyacağız, gardımızı düşürmeyeceğiz. Ne yaptık, hemen bir ekonomik paket açıkladık. Milletimize destek olmak için. O malûm zihniyet var ya, o malûm zihniyet, ne dedi biliyor musunuz? “Bu paketten inşaatçılara para aktarmak için kararlar çıktı, vatandaş nasıl korunuyor?” dediler. İnşaatçıları korumak dedikleri de konut kredisi için getirdiğimiz kolaylıklar.

Yahu, bunun nesini anlamıyorsunuz? Biz insanlara ne diyoruz, “evde kalın, dışarı çıkmayın” diyoruz. Demek ki ev önemli… Evi olan var, olmayan var. Olmayanlar kolay yoldan ev sahibi olsun demişiz, bunun neresi kötü? Sonra, inşaatçılar, müteahhitler bu memleketin insanı değil mi? Yahu bizim memleketin yarısı müteahhit zaten. Tiko parayı TOKİ marifetiyle tabana yayacağız, böyle biline...