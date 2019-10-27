İşsizlik yok, gençler iş beğenmiyor

Sonra da adam gelip demiş “ya sen burada mıydın?” Ahahhahahahhahahha.

Çok komik fıkra ya keşke başını da anlatsaydım. Vakit kaybetmemek için böyle sonundan başladım. Çünkü kırk yılın başı yazı yazıyorum buraya o yüzden her saniyemiz önemli. Çok önemli konularımız, çokomelli bakanlarımız ve “acaba bize mi diyor yoksa temsil ettiği başka bir millet mi?” diye sormamıza sebep olan vekillerimiz var. İşte bu neviden bir vekilimiz işsizlik olmadığını, tek sorunun insanların iş beğenmediğini söylemiş. Sadece tek bir soru soracağım deyip muhtemelen bir sürü soracağım.

O yüzden ilk sorum şu: Madem işsizlik yok, bu insanlar neden bu kadar çok TikTok videosuna maruz kaldı?

Gerçi işi gücü bırakıp mahkeme salonunda işgal ettiği makamın bütün kıymetini ayaklar altına seren bir hukukçu da görmüşlüğümüz var, ama.... Neyse esas konuya dönelim. Arkadaşlar! Gençler iş beğenmiyormuş. Durduk yere maaşına 7-8 bin lira zam alan meslekler varken bizim gençler her işe burun kıvırıyor. Yahu gençler kendinize gelin! Bu vekilimize Varolmayan Ülke’de Peterpan’a nutuk çekiyormuş gibi hissettirmeye ne hakkınız var? Hemen girin yol yemek sigortalı bir işe, bakın çok kızacağım yoksa!!! Neymiş falanca konuda ihtisas yapmış filanca konuda yüksek yapmış ona uygun bir meslekmiş bilmem ne. Bırakın bu işleri. En yakın zamanda bölümünüzle asgarî alâkası olan meslekleri beğenmenizi şiddetle istiyorum sizden.

Meselâ;

-Sosyologlar ve siyaset bilimciler kahvelerde bütün gün maaş karşılığında toplumun kapanmaz yaralarına kaba çareler bulabilir.

-Ekonomistler ve iktisatçılar gelir dağılımı ve zengin nüfusuna göre dilenmenin en çok gelir getireceği yerleri tesbit edip yarından tezi yok dilenmeye başlayabilir.

-Öğretmenler atanmayı beklemek yerine cüzî ücretler karşılığında tanıdıklarının çocuklarıyla öğretmencilik oynayabilir.

Bu örnekleri zamanla çoğaltacağız tabiî ki. Rakamlara falan da çok takılmayın. Yok üniversite mezunu işsiz sayısı 1 milyona yaklaşmış da işsizlik oranı yüzde 10’u geçmiş de bilmem ne. Siz kimsiniz ya vekilimiz böyle derken aksi bir şey söylüyorsunuz. Boşuna mı sizi temsil ediyor orada? Elbette sizi sizden iyi bilecek. O ne diyorsa doğrudur. Lütfen dikkatli olalım.

Eh yavaştan yazımızın sonuna geldik, başka bir konuya da değinmiş olalım. Size bir iyi bir kötü haberim var. Muhtemelen önce kötü haberi söylememi istersiniz. Kötü haber Beleş İngilizce köşemizin yazarı Mistır Arnıld Ücretsizöğretir emekliye ayrıldı... İyi haber de bunun bire bir aynısı. Çok yönlü bir haber. Biz de sevinsek mi üzülsek mi bilemedik. O yüzden hiçbir şey yapmadan önce size haber veriyoruz. Umuyoruz ki yerini dolduracak birisi çıkar da biraz neşemiz yerine gelir... Bir dahaki yazıda görüşmek üzere... Tabiî gelirsem.

Küçük bir not: Devlet Bahçeli geçirdiği rahatsızlığın ardından sakallı bir halde karşımıza çıkmıştı, minik bir vesikasını aşağıya bırakıyoruz...