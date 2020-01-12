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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

Nasıl olunur?

12 Ocak 2020, Pazar
Editör'den...

Merhabalar herkese!

Bugün sizlerle bu ülkede nasıl mutlu, huzurlu ve zengin olunur bunu anlatacağım. Basit aşamalar ve çaba gerektirmeyen fiillerle amacımıza ulaşacağımıza inanıyorum.  Sırayla uygulayacağımız işlemler şöyle:

1- Şartelleri indirir gibi aklımızı, fikrimizi ve muhakememizi kapatıyoruz.

2- Hemen yandaş bir kanalı açıp rahatsızlık duyduğumuz bütün meselelerle alâkalı müjdeli haberler alarak sorgulayan bir insan olmanın vermiş olduğu ağırlığı üzerimizden atıp hafiften sırıtmaya başlıyoruz.

3- En yakın kahveye giderek yapmaya çalıştığımız bu mutluluk çalışmalarında ihtisas sahibi olan insanları tabiî alanlarında gözlemliyoruz. Ne kadar tasasız olduklarına, ülke ve dünya gerçeklerini nasıl da yok saydıklarına bakıp onlardan feyz alıyoruz. 

4- Hafiften olmaya başladık sayılır. Sırada hemen bir tartışmaya girmek var ki bu da basit bir işlem. Bilmediğimiz bir konunun güzellikleri hakkında saatlerce konuşuyoruz. Hazır gündemdeyken ‘Kanal İstanbul’ ve ‘Yerli Araç’ projesini bolca övüp vatanî görevimizi yerine getiriyoruz.

5- Şimdiki merhale kolay gibi gözükse de aslında biraz zor. Hamasî olan ne varsa onunla meşgul oluyoruz. Siyasî demeçler, alt metinleri topluma şuursuzluk aşılayan uyduruk tarih dizileri ve muhtelif propagandalarla meşgul olarak dünyada sadece kendimizi var zannetmeye başlıyoruz. Millî düzeyde bir sofestai olarak sadece kendi içinde buluduğumuz şartlar ve sadece biz varmışız gibi bir fikre bürünüyoruz. Burada beyninizden ‘caaaaaaaaaart’ diye bir ses gelecek sakın korkmayın. Beyniniz sizinle ilişiğini kesti.

6- Artık son merhaledeyiz. Kendimize bir usta, bu işlerde pîr olmuş bir sensei bulup onda fani oluyoruz. Şu sıralar bu bahsettiğimiz işlemleri başarıyla gerçekleştiren yılların gazetecisi Ahme Tâkan’ı örnek alabiliriz meselâ. Kendisi sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığı son televizyon programında ekonominin çizdiği olumlu tablodan falan bahsetmişti. Biraz zor olacak, ama o programı izleyerek kendinize çok şey katabilirsiniz.

Bütün bu işlemleri yaptıysanız artık hazırsınız demektir! Oldunuz! Artık hep haklı olmaya ve hiçbir konudan hiçbir şekilde hiçbir şüphe duymamaya hazır olun! İnanın hayat sizin için artık çok daha kolay olacak! Çünkü batsak da çıksak de artık bunları sorgulamayacağız ve hep iyi olduğumuza inanacağız! Hep en iyi hep dünya birincisi olacağız! Hep biz, hep biz, hep biz! Yaşasın biz! İşlerimiz rast giderse bir de mevki kaparız kendimize! Alın size mutlak huzur! Yapabilen herkesi tebrik ederim!

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