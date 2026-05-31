İlâhî nizam ve nefesin hikmeti

İnsan bedeni, sıradan bir et yığını değil; son derece muntazam kurulmuş muhteşem bir şehir gibidir. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Sözler adlı eserinde insan vücudundaki düzeni anlatarak Allah’ın sonsuz ilim ve kudretini gözler önüne seriyor.

Hazret-i Üstad’a göre damarların bir kısmı adeta telgraf ve telefon hatları gibi çalışırken, bir kısmı da hayat suyu hükmündeki kanın dolaştığı borular vazifesini görmektedir. Kanın içinde ise iki önemli görevli vardır:

“Küreyvat-ı hamra” denilen kırmızı kan hücreleri, bedenin hücrelerine gıda taşır. Tıpkı bir şehrin erzak memurları gibi çalışarak her hücreye ihtiyacı olan besini ulaştırırlar.

“Küreyvat-ı beyza” denilen beyaz kan hücreleri ise bedenin askerleri gibidir. Mikroplara ve hastalıklara karşı mücadele ederler. Savunmaya geçtiklerinde süratli ve dikkat çekici hareketlerle düşmana karşı koyarlar.

Kanın genel vazifesi ise iki büyük hizmettir:

- Yıpranan hücreleri tamir etmek,

- Bedendeki atıkları toplayıp temizliği sağlamak.

Damarların Büyük Vazifesi

Bediüzzaman Hazretleri damarları da iki ana gruba ayırır:

- Atardamarlar temiz kanı vücuda dağıtır.

- Toplardamarlar ise kirlenmiş kanı toplayıp akciğerlere götürür.

Akciğerlerde nefes ile gelen oksijen, kandaki karbonu kendine çekerek kanı temizler. Başlangıçta iki molekül (iki hareket vardı) ayrıydılar. Şimdi ikisi birleşti tek molekül tek hareket haline geldi. Bir hareket boşta kaldı. O harekette harareti (ısıyı) tesis etti. Böylece hem bedenin ısısı korunur hem de hayat devam eder.

Kimyadaki “Aşk-ı Kimyevî”

Üstad Hazretleri burada çok dikkat çekici bir ifade kullanır: “Aşk-ı kimyevî…” Yani bazı maddeler arasında Allah’ın koyduğu kuvvetli bir çekim ve birleşme kanunu vardır. Oksijen ile karbon bir araya geldiğinde birleşirler. Bu birleşme sonucunda hem enerji yani hararet meydana gelir hem de zararlı maddeler bedenden uzaklaştırılır. Bediüzzaman’a göre vücuttaki doğal sıcaklığın önemli sebeplerinden biri de budur.

Nefesin Sessiz Kudret Mucizesi

İnsan her nefes alışında aslında iki büyük nimet kazanır:

- Kan temizlenir,

- Hayat ateşi yeniden canlanır.

Nefes verirken ise ağızdan çıkan kelimeler, Allah’ın kudret mucizeleri olarak ortaya dökülür.

Yani insan sadece konuşurken bile büyük bir kudret mu’cizesi taşımaktadır.

Bediüzzaman Hazretleri bölümü şu manalı cümleyle bitirir: “Akılların, sanatını anlamakta hayrete düştüğü Allah’ı tesbih ederim.”

Gerçekten de insan bedenine dikkatle bakıldığında; damarlarından nefesine, kanından hücrelerine kadar her şeyde kusursuz bir düzen ve sonsuz bir hikmet görülmektedir.

Not: Yazı, "32. Sözün birinci mevkıfı"ndaki haşiyesinin yorumudur.