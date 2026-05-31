"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MAYIS 2026 PAZAR - YIL: 57

Gençlik sarhoşluğunu kıran hakikat

AHMET ZORLU
31 Mayıs 2026, Pazar
Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin, "Kur'ân dersiyle temkin verir. Gençlere der: 'Cehennem var, sarhoşluğu bırak.' Aklı başlarına getirir. Zalime der: 'Şiddetli azap var, tokat yiyeceksin.' Adalete başını eğdirir."¹ şeklindeki veciz ifadesi, Kur'ân’ın insan üzerindeki derin terbiyeci ve dönüştürücü etkisini çarpıcı bir şekilde ortaya koyar.

Bu sözler, yalnızca bir nasihat değil; aynı zamanda toplumun ahlâkî dengesini ayakta tutan bir hakikatin özetidir.

​Kur'ân dersi, insanı başıboş bırakmaz; ona temkin, yani ölçü ve denge kazandırır. Özellikle gençlik dönemi, duyguların kabardığı, arzuların yoğunlaştığı bir zaman dilimidir. Bu dönemde insan, çoğu zaman sonuçları düşünmeden hareket edebilir. İşte Kur'ân, gence “Cehennem var, sarhoşluğu bırak” diyerek sadece uyarıp korkutmaz; aynı zamanda ona "Kendine gel, düşün!" der. Bu bir uyanış çağrısıdır. Çünkü insan, sorumluluğunu hatırladığında gerçek özgürlüğün sınırlarını da idrak eder.

​“Şiddetli azap var, tokat yiyeceksin” ikazı, zalimi adalete başını eğmeye mecbur eder. Bir toplumda zulmedenler hesap vermeyeceklerine inanırsa, orada düzen bozulur. Fakat İlâhî adaletin varlığına iman, zalimi dizginler, mazluma ise umut verir. Böylece Kur’ân’ın sadece kalpleri değil, toplumları da inşa ettiği görülür.

​Kur'ân’ın çok yönlü hitabı, hem nefse hem de zalim güçlere karşı insanın iç ve dış dünyasını dengeleyen bir sistem kurar. Bir yandan insanın nefsini terbiye ederken, diğer yandan toplumsal adaletin temelini atar. Bu yüzden Kur'ânî ve imanî dersleri alan bir insan, sadece kendine çekidüzen vermez; aynı zamanda çevresine de güven ve huzur verir.

​Bediüzzaman Hazretlerinin Kur'ân'dan süzülen Nurlarını okuyup onun dersini alan bir genç, heva ve hevesin esiri olmaz; zalim ise zulmünde ileri gidemez. Çünkü her ikisi de hesap gününün ciddiyetiyle yüzleşir. İşte bu yüzleşme, insanı insan yapan en büyük hakikat olarak karşımıza çıkar. Bu iman hakikatlerini gençlerimize ulaştırmaya gayret bizden, tevfik Allah'tandır.

Kaynakça

​1- Said Nursî, Asâ-yı Mûsa, s. 15.

Okunma Sayısı: 378
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne Ukrayna İHA'sı isabet etti'

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon üst üste 2. kez PSG

    4 küresel kuruluştan Orta Doğu'daki savaşın ekonomik etkilerine karşı önemli uyarılar

    Havalimanlarında ücretsiz içme suyu adımıyla ilgili son durum?

    Beyaz Saray: Trump, 'sadece' ABD için iyi olan bir anlaşma yapacaktır

    Körfez ülkelerindek yapay zeka atağı

    İsrail, yine Harem-i İbrahim Camisi'ni kapattı

    İran'la ilgili son kararı bugün verebilir - İran: Biz tavizleri görüşmelerle değil füzelerle alıyoruz

    Karadeniz'de Türk sahipli yük gemisine yönelik saldırı hakkında Dışişleri'nden açıklama

    New Glenn roketi test sırasında patladı

    Romanya'da bir apartmana Rus İHA'sı düştü: 2 kişi yaralandı

    Muğla-Marmaris'te günlük tur teknesi battı

    İsrail'in Haaretz gazetesi: Netanyahu, savaşları siyasi ve şahsi çıkarları için sürdürüyor

    Sahte güneş gözlüklerine dikkat!

    AB büyük hamlelerle yapay zeka rekabetine odaklandı

    Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

    e-Duruşma sistemi için yeni hedef bölge adliye mahkemeleri

    Lübnan da İsrail saldırısı altında: Bayramın 2. günündeki saldırılarda 28 kişi daha katledildi!

    AB Komisyonu, Temu'ya 200 milyon avro para cezası verdi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    'Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne Ukrayna İHA'sı isabet etti'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.