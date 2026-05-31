"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MAYIS 2026 PAZAR - YIL: 57

Haneleri medreseye çevirmek

Erol Sarı
31 Mayıs 2026, Pazar
Camiamız müntesiplerinden bir ablamızın Yeni Asya AŞ’ye yaptığı hibe ve resmî vasiyetinin tahakkuku neticesinde, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir medrese açılışına şahit olduk. Bu hayırlı hizmete vesile olan Rabbimize hamdolsun.

15.05.2026 tarihli miftahiye programı, çevre il ve ilçelerden gelen abi ve kardeşlerin katılımıyla güzel bir manevî atmosfere vesile oldu. Antakya, Adana, Erzin, Denizciler, İskenderun ve Kuzuculu mahallerinden gelen abi ve kardeşler geceye ayrı bir güzellik kattılar.

Program, Abdullah Yılmaz kardeşimizin “kalbe farisî olarak tahattur olunan mânâlar” üzerine yaptığı okumalar ve tefekkürlerle başladı. Ardından, geçmiş dönemde gazetemiz yönetim kurulu üyeliğinde bulunan Süleyman Uçar ağabeyin dersleri geceye ayrı bir mana kattı. Program, tarafımdan okunan son dersle hitama erdi. 

Bu arada yapılan yemek ikramı, ardından emekli öğretmen Hasan Çaksen hocamızın künefe ziyafeti ve çay fasıllarıyla, fevkalade istifade edilen bir geceyi hep birlikte ihya etme şerefine nail olduk. Rabbimize hamdü senalar olsun. 

Yapılan derslerde dünyanın faniliği, insanın acziyeti, iradesinin zayıflığı, imanın ehemmiyeti, ahiret inancı ve Kur’ân hakikatleri üzerinde duruldu. Ayrıca Üstad Hazretlerinin şu ifadeleri de kalplere ihtar edildi: “Her bir adam eğer hanesinde dört beş çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük medrese-i Nuriye’ye çevirsin…” (Emirdağ Lâhikası, s. 338) 

Bu ifadelerin ışığında, medrese-i Nuriye anlayışının yaşanması ve yaşatılmasının ehemmiyeti üzerinde duruldu. Sünnet-i Seniyyenin ihyası mahiyetindeki tanışma, muhabbet ve vedalaşmalarla program sona erdi. Hafızalarımızda kardeşlik, dostluk ve muhabbet dolu güzel hatıralar kaldı. Yeniden görüşme ve kucaklaşma temennileriyle tamamlanan bu güzel program vesilesiyle, bizlere bu huzur ve sükûneti yaşatan abi ve kardeşlerimize teşekkür ediyor; aynı zamanda bu meserreti ihsan eden Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz. 

