6 parti de bu işe dahil olmalı

CHP’nin İstanbul’da düzenlediği Helalleşme Buluşması’na katılan Şakir Diclehan, “Altı parti vardır. Bu partilerin de sizin (CHP) kadar bu işte bir çaba içinde olmaları gerekir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul’da düzenlediği Helalleşme Buluşması’na katıldı. Programda konuşan Şakir Diclehan, “Tarihin en büyük fırsatını yakalıyorsunuz. Bu kördüğümü çözmek için İskender aramaya ihtiyaç yok. Çünkü İskenderler bizim içimizdedirler. Siz de büyük bilgileri düşündüğünüz ve dinlediğiniz taktirde başarıyı elde edeceksiniz. Ekibinizin içinde derdi olan insanları seçmelisiniz. Artık derdi olmayan bir insandan hayır yok. Derdi para kazanmak, ihale olan insanlar değil, memleketi ayağa kaldıracak, tahrip edilmiş viraneyi tekrar düzeltecek dertli insanlara ihtiyaç vardır. Memleket, maddi ve manevi büyük sıkıntılar yaşıyor. İnanın, bu üç kuralı yerine getirdiğiniz taktirde ülke tekrar eski günlerine gelecektir. Yeter ki akılla, izanla, imanla hareket edelim. İmanın şartı altıdır ve ona ilave olarak yedinci şart da bir insanın kendi haddini bilmesidir. Altı parti vardır. Bu partilerin de sizin kadar bu işte bir çaba içinde olmaları gerekir. Bir yedinci parti daha vardır. Yanınıza almadığınız taktirde bu ülkenin şartlarında başarı elde etmek mümkün değildir. Ben, bunu başaracağınıza inanıyorum. Üç Y ile mücadele edeceksiniz. Yoksullukla, yoklukla, yasaklarla. En büyük sıkıntımız budur. Demokrasi gelirse inanın ki güllük gülistanlık olacaktır” dedi.

Helalleşme, elbette ki karşılıklı olur

Programda konuşan Şeref Yılmaz ise, “‘Adalet Yürüyüşü’ deyip halka doğru bir adım attınız. Zora talip oldunuz. Milletin umut ışığı oldunuz. Bugün ‘helalleşme’ başlığı altında halka doğru bir adım daha attınız. Biz de size doğru iki adım atacağız. Helalleşme, elbette ki karşılıklı olur… Bu mağduriyeti vicdanınızda duymuş olmalısınız ki onlara ders verircesine helalleşmek için yola çıktınız. Bu ülkenin normalleşmesi için attığınız ve atacağınız her adımda arkanızda ve yanınızda olacağım” dedi.

AKP BUDUR!

Bir diğer konuşmacı Muharrem Kaşıtoğlu da, “Muhafazakâr bir insan olarak karşınızdayım. Üç evladım var, üçü de imam hatip öğrencisi. AK Parti, 2002 seçimleri öncesinde, pek çok mağduriyetin yaşandığı ülkede ‘Mağduriyetleri, adaletsizlikleri, hukuksuzlukları ortadan kaldıracağız’ diye yola çıkmıştı. Adaletsizliklerin ve hukuksuzlukların muhatabı olan Türkiye seçmeni de AK Parti’ye destek vermişti. Askerde ‘devrecilik’ diye bir kavram vardır. Yeni askerler, askere gittiklerinde büyük eziyet görür, baskı görür. Yeni askerler, buna isyan ederlerdi. ‘Üst devre olunca bu baskıyı kaldıracağız’ derlerdi. Üst devre olunca, eski zulmü bile aratır hale gelirlerdi. AK Parti budur. Geçmişte yapılan haksızlıkların, adaletsizliklerin yüz katını, bin katını yapar bir hale gelmiştir.” diye konuştu.

İstanbul - anka