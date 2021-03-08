Adalet mücadelesinde kadınların yanındayız

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Kadınların hak ve hürriyet mücadelesinde, adalet mücadelesinde yanlarındayız” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uysal, demokrasinin hak ve hürriyetler manzumesi olduğunu belirterek, “Biz Hürriyetçi Demokratların demokrasi gailesinin özünde ise kadınların hakları ve hürriyetlerinin teslimi, toplumsal hayatın her alanında eşitliğe eriştikleri bir gün özlemi vardır. Bugün ülkemizde ve dünyada Kadınların yaşadıkları sistematik sorunların temeli işlemeyen demokrasi, işlemeyen adalettir” dedi. Uysal, “Buradan hareketle Demokrat Parti olarak demokrasinin işlemesi için ilk şartın kadınların eşit hak, eşit iş ve eşit ücrete’ ulaşması, adaletin tesisi için kadın haklarının korunması olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

HERKES İÇİN DEMOKRASİ

Gültekin Uysal şunları söyledi: “Kadın hak ve hürriyetlerinin temini ve gelişimini istinad noktası haline getirmiş cumhuriyet değer ve kazanımlarına bağlı kalarak, demokrasinin “herkes için” olduğuna inanarak kadınların hak ve hürriyet mücadelesinde, adalet mücadelesinde yanlarındayız. Vesilesiyle bütün Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor, en temel hakları, yaşama hakları ellerinden alınan, cinayete kurban giden kadınları saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Unutmamak gerekir ki kadınların mücadelesi başarıya ulaşmadan bizlerin demokrasi ve adalet mücadelesi başarıya ulaşmayacaktır.”