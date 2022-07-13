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Ağbaba: İşsizlik TÜİK’e göre azaldı, İŞKUR’a göre arttı

13 Temmuz 2022, Çarşamba 21:56
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “TÜİK’in her ay kronikleşmiş işsizlik yalanını İŞKUR açığa çıkarmaya devam ediyor. TÜİK işsizliği düşük göstererek işsizlerle dalga geçmeye devam ededursun, İŞKUR verileri TÜİK’i yalanlamaya devam ediyor. TÜİK illüzyon yaparak işsizliği yok ettiğini düşünse de kayıtlı gerçek veriler işsizlik gerçeğini ortaya koyuyor’’dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı iş gücü verilerini değerlendirdi.

Mayısta dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 785 bin kişi oldu. Geniş tanımlı işsizlik ise 0,8 puan artarak yüzde 22,4 olarak gerçekleşti.

Ağbaba, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: “TÜİK, mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücü verilerine göre Mayıs 2021 yılında 4 milyon 293 bin olan işsiz sayısı Mayıs 2022 itibariyle 3 milyon 785 bine düştüğünü açıklıyor. Yani TÜİK’e göre işsiz sayısında son bir yılda 509 bin kişilik azalma olduğu görülüyor. Devletin bir diğer kurumu İŞKUR ise kendisine kayıtlı işsiz sayısını; Mayıs 2021 de 2 milyon 893 binden Mayıs 2022’ye 3 milyon 537 bin kişiye yükseldiğini açıklıyor. TÜİK verilerinde bir yılda 509 bin kişi azalan işsiz sayısı, kayıtlı İŞKUR verilerinde 644 bin kişi artıyor. TÜİK ile İŞKUR arasında tamı tamına 1 milyon 153 bin kişilik fark oluşuyor. Bunun izah edilebilecek hiçbir yanı yoktur.”

Ankara - anka 

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