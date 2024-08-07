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7 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

AKP’de iniş sürüyor

07 Ağustos 2024, Çarşamba
Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll’ün kurucusu ve genel müdürü Özer Sencar, yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaştı.

Sencar’ın sosyal medya hesabından yayınladığı verilere göre yerel seçimden 1. parti olarak çıkan CHP’nin oyu kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP’nin 7.7 puan üzerinde. Metropoll Araştırma, “Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz” sorusunu yöneltti. Bu araştırmaya göre; 14 Mayıs 2023 Seçimi’nde 35.32 oy alan AKP’nin nisan ayında 31.1 olan oy oranı mayısta 29.1’e düşüp haziranda 32.4’e yükseliyor. Ardından temmuzda 26.1’e geriliyor. Anketin sonuçlarını paylaşan Özer Sencar, şu notu düştü: “Son 4 ayda AK Parti ve CHP’nin oylarındaki (kararsızlar dağıtılmış) değişim. Dar gelirlilerin tepkisi nedeniyle AK Parti oyları 3 Kasım 2002’den bu yana en düşük seviyeye inmiş durumda.”

Haber Merkezi

 

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