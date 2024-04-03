AKP kendi seçmenini küstürdü

PAMER Müdürü Siyaset Bilimci Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Ağca, seçime katılma oranının diğer seçimlere oranla yüzde 8 civarında düşük olduğunu söyleyerek, “Seçime katılmayanların büyük bir kısmının iktidar partisine küskün olan seçmenlerden olması kuvvetli bir olasılık olarak görülüyor. Bu durumun seçim sonuçlarını etkilediği değerlendiriliyor” dedi.

Geçtiğimiz 2-3 yıllık dönemde, özellikle emeklilerin hayat şartları önemli ölçüde olumsuz etkilendiğini tahlil eden Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Ağca, “AK Parti’nin 22 yıllık iktidar yorgunluğunun, aday seçiminde yapılan hataların ve seçim stratejisinin doğru belirlenememesinin, en önemlisi AK Parti’nin kendi seçmenini mobilize edememesi ve sandığa götürmede etkin olamamasının seçim sonuçlarında etkili olduğu değerlendirilmektedir. Bu seçim sonuçları, kendi seçmeninin AK Parti’ye ciddi bir ikazı olarak görülmelidir” diye konuştu. İstanbul - Seyhan Şentürk

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