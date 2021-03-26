AKP’nin yeni vizyonu yastık altı altın

Karar gazetesi Mehmet Ocaktan, geçmişte milletvekilliği yaptığı AKP’nin 7. Olağan Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşmayı kaleme aldı.

Ocaktan, “Eski AK Parti’nin manifestosunu okuyabilir miydi?” başlıklı köşe yazısında “Devlet Bahçeli ve Doğu Perinçek’in hayalleri istikametinde şekillenen yeni AK Parti daha otoriter ve kendi içine kapanan bir Türkiye’nin şarkısını söylüyor artık. Ve manifestodan aklımızda kalan tek cümle: Yastık altındaki altın ve dövizlerinizi çıkarın ve ekonomiye katın… Maalesef yeni AK Parti’nin vizyonu bundan ibaret…” dedi.

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