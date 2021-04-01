Bahçeli evine dönsün

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kapatılması yönündeki çağrısını değerlendirdi.

AYM’nin HDP’nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na geri gönderdiğini hatırlatan Akşener, “Bahçeli sürekli ‘Kapatın’ dediği için, Yargıtay hızlı bir dosya hazırladı. Fakat başka bir durum var. Erdoğan’ın ikinci kez seçilip seçilmeyeceğine dair tartışmalar var. Bahçeli de Erdoğan’ın üzülmesini istemediği için AYM’yi taşlamaya başladı” dedi. Akşener, şöyle devam etti: “Bunları bir tarafa koyarsak, bu tür çok üst perdeden ve racon kesen açıklamaların hukuka, demokrasiye, insan haklarına, 150 yıllık demokrasi tarihimize uymadığını söyleyebilirim. Son hadiselere baktığımız zaman ben kendisinin bir yakın kardeşinin kız kardeşi olarak kendisini eve dönmeye davet ediyorum. Çok yorgun olduğunu anladım. Evinde dinlenmeye davet ediyorum.”