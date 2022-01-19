Başkanlığı da, AKP’yi de bıraktı

29 Ocak 2021 tarihinde “sağlık sorunlarını” gerekçe göstererek Nevşehir Belediye Başkanlığından istifa eden Rasim Arı, AKP üyeliğinden de istifa ettiğini açıkladı.

Arı, “Aynı siyasî çatı altında siyaset yaptığımız ve bu şehre katkı vermek için birlikte mücadele verdiğimiz arkadaşlarımız ile maalesef asgarî insanî müştereklerde dahi diyalog kurma imkânı ortadan kalkmıştır” dedi. Ankara/Nevşehir - Anka

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