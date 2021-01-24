Belediyelerin gelirlerine göz diktiler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerle ilgili karara tepki göstererek, “İktidar, boşalan kasaya kaynak bulmak için belediyelerin gelirlerine göz dikmiştir” dedi.

ResmÎ Gazete’de yayımlanan son karara göre, belediyelerin borç yapılandırma ve kamuya olan diğer borçları gerekçesiyle genel bütçe gelirlerinden aldıkları payların kesinti oranları yükseltilecek. Bu kapsamda, vergi gelirlerinde yüzde 40 kesinti yapılan belediyeler için ilâve yüzde 10, yüzde 25 kesinti yapılan belediyeler için ilâve yüzde 25 kesinti uygulanacak. Karara sert sözlerle tepki gösteren CHP Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun “Belediyelere ‘Borçlarınızı yapılandırın’ diye kanun çıkaran, ama yapılandıran belediyelerin bile gelirini kesen sorunlu bir zihniyetle karşı karşıyayız” dedi.

Vatandaş hizmet bekliyor

BirGün’den Hüseyin Şimşek’e konuşan Torun “Belediyeler, bir yandan ihtiyaç sahibi halkımıza aynî ve nakdî yardımlarda bulunurken, bir yandan da vergi, kira ve faturalarda ertelemeler ve indirimler uyguladı. İktidar, beş maskeyi dağıtamazken bu hizmetleri veren belediyelerimiz, bütçe olanaklarını da sonuna kadar zorladı. Bu hizmetlere teşekkür etmesi gereken iktidar ise şimdi kalkmış, belediye gelirlerini azaltmanın yolunu arıyor. Vatandaş hizmet bekliyor, iktidar gelirleri kesiyor. Bu açıkça belediyelerimize, ‘Siz vatandaşa hizmet etmeyin, yardım götürmeyin’ demektir. Bu açıkça milletin takdirini kazanan belediyelerimizi, acizce cezalandırmaya çalışmaktır” dedi.

İsraftan vazgeçilsin

Merkez Bankası’nın rezervlerinin har vurup harman savurulduğunu belirten Torun şunları söyledi: “Kesinti oranlarını arttırma fikri, iktidarın aklına belediyeleri kaybedince gelmiştir. Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık rezervini har vurup harman savuran iktidar, boşalan kasaya kaynak bulmak için belediyelerin gelirlerine göz dikmiştir. Belediyelerin bütçesi de devletin parasıdır. İktidar, boşalan kasaya kaynak arıyorsa önce dolarla ihale alanlara yönelmeli, israftan vazgeçmelidir. Bu sorunlu uygulamaların vatandaşa faydası yoktur. Vatandaşın hizmet beklediği belediyelere destek vermek yerine, köstek olmayı tercih etmek, millete yapılacak büyük bir kötülüktür. İktidar yol yakınken bu partizan politikalardan vazgeçmeli, belediyeler üzerindeki elini çekmelidir. Çünkü bu uygulamalar belediyelerimizi şu ana kadar yıldıramadı, yine de yıldıramaz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, bizim belediyelerimiz vatandaşın yanında olmaya devam edecek.”