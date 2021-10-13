Binlerce memur yüzüstü bırakıldı

Hatay Milletvekili Suzan Şahin, genel seçimlerin üzerinden kırk iki ay geçmesine rağmen AKP’nin seçim vaadi olan 3600 ek göstergeyle ilgili hiçbir adım atılmadığını belirterek, “Milyonlarca memur, her zamanki gibi AKP tarafından bir kez daha yüzüstü bırakıldı” dedi.

“Gemisinin battığını görüp son çare olarak tutmadığı sözleri tekrar gündeme getirenler artık alın teriyle canını dişine takan vatandaşın geçim dertleri üzerinden oy devşiremeyecek, gündem değiştiremeyecekler” diye konuşmasını sürdüren Şahin, “Pandemi, ekonomi, dış politika, işsizlik, öğrencilerin barınma sorunu, memura verilmeyen 3600 ek gösterge, EYT’liler, atanamayanlar öğretmenler, zamlar, vergiler ve niceleri; çare yok, bu halk sizi artık gönderecek. Yirmi yıllık adaletsizlikleriniz nedeniyle tir tir titriyorsunuz. O gün geldi, sandık korkusu sardı” ifadelerini kullandı. Ankara - Fatih Karagöz

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