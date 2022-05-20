Birlik olursak, kimse bir şey yapamaz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun SADAT’la ilgili iddiaları ve seçim güvenliği tartışmalarıyla ilgili konuştu.

T24’ün haberine göre Akşener, Samsun Havaalanı’nda gazetecilerin sorularını cevapladı. Seçim güvenliği konusunda SADAT yapılanması sorusu üzerine Akşener şunları söyledi: “Seçim güvenliği konusunda 6 siyasi partinin ve sandıkların başındaki kararlı müşahit ve başkanlarımızı oraya koyduğumuz zaman ne SADAT’ı ne madatı etkili olamaz. Çünkü İstanbul’da bu denendi. Denendi derken SADAT anlamında demiyorum. İstanbul’da çıkan sonucu, ‘Hayır’ dendi. Ama sonuç ne oldu? O ıslak imzalı tutanaklar olduğu için o 13 bin 500 lük farkı ortadan kaldıramadılar. Hani ‘bir şeyler olmuştur’ dendi ya o zaman. Anadolu’da derler ‘cirleklik yapma’ diye. Bu seçimlerde elbette ‘cirleklik’ yapmak isteyeceklerdir! Bu milletin öyle özel bir yanı vardır ki; iradesine el uzattığınız zaman Osmanlı tokadının çiftini atıyor.” Haber Merkezi

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