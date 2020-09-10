Bizi destekleyen tek bir İslâm ülkesi kalmadı

Saadet Partisi Genel Başktanı Temel Karamollaoğlu, haftalık değerlendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP iktidarının dış politikasına eleştirilerde bulunan Karamollaoğlu, “Yanlış politikalar bizim yalnız kalmamıza sebep vermiştir. Bizi destekleyen bir tek İslam ülkesi kalmamıştır. Dış politikada gösterdiğimiz acziyetin bir neticesidir. Haklı bir durumda bile desteğiniz almamız gereken ülkelerin desteğini alamıyoruz bu bir beceriksizliktir” ifadelerini kullandı. Türkiye’de kutuplaşmanın zirveye çıktığını ifade eden Karamollaoğlu, “Meselelerin müzakere edilemediği bir ortamda. Farklı fikirlerin hainlikle itham edildiği bir ortamda Türkiye’nin problemlerini çözmek mümkün değil. Bunu anlamıyorlar tam 18 yıl oldu. Geçmiş iktidarlara artık bahane bulamazsınız. 5 kere iktidara siz geldiniz. Şimdi tutup da 18 yılda çözemeyeceğiniz problemleri daha önceki iktidarlara fatura edemezsiniz” dedi.

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