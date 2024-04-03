Bu başarı helalleşmenin sonucu

Siyaset Bilimci İbrahim Uslu, adım adım muhafazakâr partilerle ve adaylarla birlikte yol yürüyebilmenin CHP’ye seçim zaferi getirdiğini söyledi.

Siyaset Bilimci İbrahim Uslu, AKP’nin oylarının reformcu kimliğinden uzaklaşması, kendisini kimlik siyaseti ile sınırlaması ve ülkeyi “algı mühendisliği” ile yönetmeye başlamasından sonra yıllar içinde kademeli şekilde eridiğine işaret ediyor. DW Türkçe’nin haberine göre Uslu CHP’nin seçim zaferinin de bir süreç olduğunu düşünüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ahmet Akın, sabah namazını tarihi Zağnos Paşa Camii'nde kıldı. Parti içinden bazı kesimlerin eleştirdiği, bazen “sağa açılım”, bazen “helalleşme” olarak tanımlanan politikaların ilk kez aslında Deniz Baykal döneminde partiye alınan çarşaflı kadınla başladığını hatırlatan Uslu, adım adım muhafazakâr partilerle ve adaylarla birlikte yol yürüyebilme, süreç yönetebilme ile muhafazakâr seçmenin 100 yıllık tabusunu terk etmesinin sağlandığını belirtiyor. Haber Merkezi

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