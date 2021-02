Bu dil, siyasi iklimi zehirliyor

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye’nin kucaklaşmaya ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek iktidarın kullandığı dilin siyasi iklimi zehirlediğini söyledi.

RECEP GÖREN - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yi Genel Merkezde ağırladı. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulanan ve gazetecilerin sorularını cevaplandıran iki genel başkanın gündeminde Siyasî Partiler Yasası, Anayasa değişikliği tartışmaları ve ekonomi politikaları vardı. Her siyasî partinin kendine has fikirleri ve programları olduğunu söyleyen Gültekin Uysal, “Türkiye’nin çok derinden işleyen meseleleri var. Bugün, her zamankinden fazla, siyasi iklimin değişmesi ve siyasî partilerin belirli ortak paydaları aramak mecburiyetleri var. Özellikle dışarıdan gelen, bölgemizde cereyan eden pek çok meydan okumayla karşı karşıya kaldığımız, ülkemizin, devletimizin millî güvenliğini tehdit edecek olayların yaşandığı böyle bir dönemde daha farklı bir perdeden memleketin meselelerine bakma ihtiyacımız var” diye konuştu.

İşleyen bir hukuk düzeni gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni bir anayasa çıkışıyla beraber tartışmaların olduğunu ifade eden Uysal, “Bir anayasa fetişizmi içerisinde değil, hakikaten Türkiye’de işleyen bir demokrasiyi, işleyen bir hukuk düzenini Türkiye’ye miras bırakmak problemleri hem demokrasi hem hukuki kanallara aktarabilecek etkin, işleyen bir devleti yeniden kurucu bir akıl ve kurucu bir programla buluşturmak mecburiyetindeyiz” dedi. Pandemide milyonların işsiz kaldığı, eve ekmek götüremez hale geldiği bir Türkiye portresi olduğunu vurgulayan Uysal, “Bütün bu can alıcı gündem yerine, siyasetin magazini diyebileceğimiz birtakım konuların, kamuoyunda olması gerekenden daha fazla yer aldığını da görüyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin kucaklaşmaya ihtiyacı var

Uysal konuşmasında şunları söyledi: “Türkiye’nin sağduyu hareketi olarak, makul siyasetin temsilcisi olarak her zaman karşıtlık üzerinden değil, kendimizi tarif ederek söyleyecek sözü olan, ülkenin yarınlarına dair programı olan bir geçmiş seciyemiz içerisinde bütün bunlarla beraber bütünleştirerek değerlendirmelerimizi paylaşıyoruz. Ümit ederiz bu noktada Türkiye’nin kucaklaşmaya ihtiyacı olduğu sadece sayısal çoğunluğu değil, onu aşan şekilde bir milli mutabakat siyasetini işletmemiz gereken böyle bir dönemde iktidarın iklimi zehirleyecek bir dil kullandığını görüyoruz. Ülkenin gerçek gündemi üzerinden siyaset yapılmasını salık veriyoruz.”

Bir araya gelip konuşabilmeliyiz

Demokrat Parti’nin Türk demokrasinin çınarlarından olduğunu söyleyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Bu yüzden görüş alış verişinde bulunmayı önemsiyoruz. Siyasetteki kızgınlığın, öfkenin, ayrışmanın Türkiye’ye bir faydasının olmadığını düşünüyorum. İttifak olarak isteyen herkes istediği yerde durabilir. Hangi ittifaktan olursak olalım ülkenin bütünlüğünü istiyorsak bir araya gelip konuşabilmeliyiz. Biz bugün bunu gerçekleştirdik” diye konuştu.