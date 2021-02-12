"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ŞUBAT 2021 CUMA - YIL: 51

Bu dil, siyasi iklimi zehirliyor

12 Şubat 2021, Cuma
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye’nin kucaklaşmaya ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek iktidarın kullandığı dilin siyasi iklimi zehirlediğini söyledi.

RECEP GÖREN - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yi Genel Merkezde ağırladı. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulanan ve gazetecilerin sorularını cevaplandıran iki genel başkanın gündeminde Siyasî Partiler Yasası, Anayasa değişikliği tartışmaları ve ekonomi politikaları vardı. Her siyasî partinin kendine has fikirleri ve programları olduğunu söyleyen Gültekin Uysal, “Türkiye’nin çok derinden işleyen meseleleri var. Bugün, her zamankinden fazla, siyasi iklimin değişmesi ve siyasî partilerin belirli ortak paydaları aramak mecburiyetleri var. Özellikle dışarıdan gelen, bölgemizde cereyan eden pek çok meydan okumayla karşı karşıya kaldığımız, ülkemizin, devletimizin millî güvenliğini tehdit edecek olayların yaşandığı böyle bir dönemde daha farklı bir perdeden memleketin meselelerine bakma ihtiyacımız var” diye konuştu.  

İşleyen bir hukuk düzeni gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni bir anayasa çıkışıyla beraber tartışmaların olduğunu ifade eden Uysal, “Bir anayasa fetişizmi içerisinde değil, hakikaten Türkiye’de işleyen bir demokrasiyi, işleyen bir hukuk düzenini Türkiye’ye miras bırakmak problemleri hem demokrasi hem hukuki kanallara aktarabilecek etkin, işleyen bir devleti yeniden kurucu bir akıl ve kurucu bir programla buluşturmak mecburiyetindeyiz” dedi. Pandemide milyonların işsiz kaldığı, eve ekmek götüremez hale geldiği bir Türkiye portresi olduğunu vurgulayan Uysal, “Bütün bu can alıcı gündem yerine, siyasetin magazini diyebileceğimiz birtakım konuların, kamuoyunda olması gerekenden daha fazla yer aldığını da görüyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin kucaklaşmaya ihtiyacı var

Uysal konuşmasında şunları söyledi: “Türkiye’nin sağduyu hareketi olarak, makul siyasetin temsilcisi olarak her zaman karşıtlık üzerinden değil, kendimizi tarif ederek söyleyecek sözü olan, ülkenin yarınlarına dair programı olan bir geçmiş seciyemiz içerisinde bütün bunlarla beraber bütünleştirerek değerlendirmelerimizi paylaşıyoruz. Ümit ederiz bu noktada Türkiye’nin kucaklaşmaya ihtiyacı olduğu sadece sayısal çoğunluğu değil, onu aşan şekilde bir milli mutabakat siyasetini işletmemiz gereken böyle bir dönemde iktidarın iklimi zehirleyecek bir dil kullandığını görüyoruz. Ülkenin gerçek gündemi üzerinden siyaset yapılmasını salık veriyoruz.”

Bir araya gelip konuşabilmeliyiz

Demokrat Parti’nin Türk demokrasinin çınarlarından olduğunu söyleyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Bu yüzden görüş alış verişinde bulunmayı önemsiyoruz.  Siyasetteki kızgınlığın, öfkenin, ayrışmanın Türkiye’ye bir faydasının olmadığını düşünüyorum. İttifak olarak isteyen herkes istediği yerde durabilir. Hangi ittifaktan olursak olalım ülkenin bütünlüğünü istiyorsak bir araya gelip konuşabilmeliyiz. Biz bugün bunu gerçekleştirdik” diye konuştu.  

Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zulme alışmak en büyük felaket

    Çeşme'de 'hortum' alarmı: 10'dan fazla kişi yaralandı!

    Çin zulmünü anlattılar: 'Çin'de bir insanın terörist olması için 'Selamün Aleykum' demesi yeterli'

    Bu dil, siyasi iklimi zehirliyor

    İnsanlar bir tas çorbaya muhtaç

    İçişleri Bakanlığı'ndan 'seyahat muafiyeti' genelgesi

    Bbeşiktaş, yarı final bileti penaltılarla aldı

    'Eğer harekete geçmezsek onlar bizi geçecek'

    Fas ile İsrail eğitim alanında iş birliğinini artıracak

    Yemen'den ABD'ye çağrı: Husilerin saldırılarını durdurun

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 94 kişi daha vefat etti

    Koca'dan aşılama takvimine ilişkin yeni açıklama

    Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 80 milyonu aştı

    İstanbul Valiliği soğuk havaya karşı halkı uyardı

    Erdoğan aşının ikinci dozunu yaptırdı

    'Maske kullanımında bilinçli değiliz'

    Özel okullar kapanıyor

    Zaten zor durumdaki Gazze'de işsizlik alarm veriyor!

    'ABD'nin yeni yönetiminden henüz iyi niyet görmedik'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mesele Erdoğan karşıtlığı mı?
    Faruk ÇAKIR

    Zulüm yok mu?
    Genel

    Çin zulmünü anlattılar: 'Çin'de bir insanın terörist olması için 'Selamün Aleykum' demesi yeterli'
    Cevher İLHAN

    “Tek kişilik kararname” fermanıyla…
    Şükrü BULUT

    Güle güle! Helmuth Kohl’un kızı…
    Genel

    Çeşme'de 'hortum' alarmı: 10'dan fazla kişi yaralandı!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Troçki’nin Kemalist dostları
    Ahmet BATTAL

    Kazanan her şeyi alır mı?
    Süleyman KÖSMENE

    İsrailoğullarının iki fesadı
    Osman ZENGİN

    Atatürkçüleri Koruma Kanunu: 5816

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.