"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EYLÜL 2021 CUMA - YIL: 52

Bu politikalar vatandaşı aç bırakır

17 Eylül 2021, Cuma 17:00
Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, AKP iktidarları döneminde artan nüfusa rağmen tarımsal ürün üretiminin artmadığını belirterek, “AKP’nin 19 yılı bulan iktidarlarında, her alanda olduğu gibi tarım alanında büyük bir yıkım meydana geldi. Nüfusumuz son 18 yılda 66,4 milyondan 84 milyona çıkarken tarımsal üretimimiz yerinde saydı. Bu politikalarda ısrar edilirse gıda egemenliğimizi ve gıda güvenliğimizi kaybedeceğiz. Bu politikalarda ısrar vatandaşı aç bırakır” dedi.

AKP hükümeti döneminde birçok tarımsal üründe yeterli üretim yapılmadığını, üretmek yerine ithalatın seçtiğini söyleyen Sarıbal, “Ülke çiftçisini destekleyip üretimi arttırmak yerine ithalat yoluyla yabancı ve yandaş şirketler ülke kaynakları aktarıldı” diye konuştu. 

Ankara - Fatih Karagöz

Okunma Sayısı: 116
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi şehitleri rahmetle yad edildi

    Sağlıkta dönüşüm haksızlığa yol açtı

    Abdülmalik Atom vefat etti

    Muhalefetten özür dileyecek misiniz?

    Erbaş dini siyasetin emrine amade kıldı

    Uygur Türkleri BM önünde

    Pandemi çocuk işçiliğini arttırdı

    İyi eğitim için çocuk görüşü alınsın

    Hane halkının kredi borcu 874 milyar

    15 bin taksiye kamera takılacak

    Avustralya’ya tepkiler büyüyor

    Fransa 'Yüzyılın Anlaşması'nı ABD ve İngiltere'ye kaptırdı: "Sırtımızdan vurulduk"

    SNHR: Suriye'de fırınları hedef alan 174 saldırıda 801 sivil öldü

    Bu adamı okulumuzda istemiyoruz

    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz kış öncesi uyardı

    Avustralya'dan Çin ve Fransa’ya cevap: Özür dilemeyeceğiz

    İran, Şanghay İşbirliği Örgütüne tam üye oldu

    Prof. Dr. Oğuztürk'ten koronavirüs aşısı yaptıranlara ayrıca grip aşısı önerisi

    Hukukun üstünlüğünden üstünlerin hukukuna geçildi

    Demokrasimizin kara günü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kısmî sine-i millet
    Süleyman KÖSMENE

    Bir kuş gibi uçtu gitti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Şapı şeker yapma ödülü
    Genel

    Demokrasimizin kara günü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Osman ZENGİN

    TC’nin ilk sefil cinayetinin 61. senesi...
    Faruk ÇAKIR

    Cesur idareciler lâzım
    Şükrü BULUT

    LGBT ile AB ve demokrasiye saldırı…
    Risale-i Nur'dan

    İslâm kahramanı Adnan Menderes

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.