Bu sistem Türkiye’yi, Türkiye bu sistemi taşımaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştiren Akşener, “Yine son iki yılda, bu ucube sistem ve beceriksiz yöneticiler yüzünden, Türkiye’nin uluslar arası rezervleri, 70 milyar dolar eridi. Net rezervlerimiz, eksi 40 milyar dolar oldu. Yani cep delik, cepken delik… 2017 yılı sonunda, kamu açığımız 56,2 milyar liraydı. 2020 yılı sonunda, bunun 297 milyar liraya ulaşacağını, bizzat hükümetin kendisi söylüyor. Bütçe açığını, üç yıl içinde 5,3 kat arttırmak, sadece beceriksiz yöneticilerle açıklanabilecek iş değil. Bu bir sistem sorunu. Bu sistem Türkiye’yi, Türkiye de bu sistemi artık taşıyamıyor. Nitekim, damat gidiyor, dolar düşüyor. Kayınpeder konuşuyor, dolar yine yükseliyor. İktidarın, küçük ortaklarıyla birlikte, ülkemizi soktuğu bu kısır döngü, Türkiye’yi daha fazla taşıyamaz” dedi.

Çözüm, güçlendirilmiş parlamenter sistem

En büyük yapısal çözümün Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nden vazgeçmek olduğunu vurgulayan Meral Akşener, “En büyük yapısal çözüm, İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçmektir. Salgının yeniden arttığı bu günlerde gelir kaybına uğrayan küçük esnafımıza, mutlaka, karşılıksız ve doğrudan gelir transferi yapılmak zorunda. Enflasyonun zaten yüksek olduğu, dış kaynak ihtiyacının aşırı arttığı bu ortamda, Türkiye, iç talep kaynaklı büyüme yerine, ihracat kaynaklı bir büyümeyi tercih etmek zorunda. Bunun için de, ekonominin rekabet gücünün artırılması, iş ortamının iyileştirilmesi, güvenin yeniden tesis edilmesi şart. Döviz giderlerinin mutlaka azaltılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Ankara – Fatih Karagöz