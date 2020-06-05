Camiye, kışlaya, yargıya siyaset girmesin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP il başkanlarıyla video konferans yöntemiyle görüştü.

Kılıçdaroğlu, il başkanlarına “Millet ittifakı ile beraber Türkiye’nin demokratikleşmesi, var olan sorunların çözülmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Bu konuda kendinize güvenmeniz lâzım” tavsiyesinde bulun- du. Kısır tartışmalara girilmemesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Diyanet İşleri, müftülük, kilise, cemevi... Bu tartışmaların hiçbirisine girmeyeceğiz. Bu tartışmaların tamamen dışında kalacağız. Neden? Herkesin inancına saygılıyız da ondan. Herkesin inancına saygılıysak bu tartışmalar sadece iktidarın tetiklediği ve bizim de tartışmalara taraf olursak bizim de başı olduğumuz bir konum ortaya çıkar. Bu tartışmalara girmeyeceğiz. Asker... ‘Genelkurmay şunu yaptı, asker bunu yaptı.’ Buraya da girmeyeceğiz. Camiye, kışlaya siyaset girmeyecek, yargıya siyaset girmeyecek dedik. En başından beri söylediğimiz budur” ifadelerini kullandı.