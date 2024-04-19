Türkiye’nin ekonomik dengesizlikleri ve yüksek enflasyonla mücadelede yetersiz kalan politikaları, Eski Hazine Müsteşarı ve iktisat uzmanı Dr. Mahfi Eğilmez’in gündeminde.

Halk TV’de katıldığı bir programda Türkiye’nin ekonomik yapısını ve alması gereken tedbirleri değerlendiren Eğilmez, IMF ile işbirliğinin zorunluluğuna işaret etti. Dr. Eğilmez, Türkiye’nin enflasyonla mücadelede gerçekçi bir politika izlemesi gerektiğini vurgulayarak, “Enflasyonumuz yüksek ve gerçek oranlar kabul edilmeli. Şu anda yüzde 60’lık bir enflasyonla politika uyguluyorsunuz ama aslında enflasyon yüzde 120. Bu durum politika yapılarını ciddi şekilde etkiliyor” dedi. Kamu israfının ciddi boyutlara ulaştığını söyleyen Eğilmez, bu israfın kesilerek, düşük gelirli vatandaşlara yönelik desteklerin artırılması gerektiğini belirtti. “Yanlış ekonomi politikası izliyoruz” diyen Eski Hazine Müsteşarı, enflasyonla mücadele edilmediğini ifade etti. Haber Merkezi Haber Merkezi

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