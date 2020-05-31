Çoklu baroya itiraz

AKP’nin “Çoklu baro, nispi sistem” getirecek düzenleme hazırlığına muhalefetten tepki geldi.

CHP’nin Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Baroların bölünmesi durumunda avukatlık mesleğinin özü zedelenmiş, meslek etiği yok olmuş olur. Diyorlar ki, “Tek baroya üye zorunluluğu örgütlenme hakkına aykırı” Biz de diyoruz ki, eğer örgütlenme özgürlüğüne önem veriyorlarsa önce siyasetin demokratikleşmesini sağlasınlar, siyasi etik kodlarını oluştursunlar, sendikaları desteklesinler, meslek odalarını güçlendirsinler” dedi. İYİ Parti’nin hukukçu milletvekili Hasan Subaşı ise, “Bu sistem ile bir takım küçük grupların, hükümet gücü, şemsiyesi altında palazlanması mümkün. Yargı ve iddia makamı zaten büyük ölçüde yürütmenin yani iktidarın kontrolü altında, bu düzenleme ile de barolar da parçalanmış olur” ifadelerini kullandı. HDP, iktidarın meslek örgütlerinin içişlerine müdahale etmek istediğine işaret ederken, birden fazla baro kurulmasının, baroyu avukatların ortak örgütü olmaktan çıkaracağı görüşünü savundu. Gazete Duvar’ın haberine göre, Gelecek Partisi de, getirilmek istenen sisteme karşı olduklarını açıkladı.