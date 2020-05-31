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1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Çoklu baroya itiraz

31 Mayıs 2020, Pazar 22:07
AKP’nin “Çoklu baro, nispi sistem” getirecek düzenleme hazırlığına muhalefetten tepki geldi.

CHP’nin Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Baroların bölünmesi durumunda avukatlık mesleğinin özü zedelenmiş, meslek etiği yok olmuş olur. Diyorlar ki, “Tek baroya üye zorunluluğu örgütlenme hakkına aykırı” Biz de diyoruz ki, eğer örgütlenme özgürlüğüne önem veriyorlarsa önce siyasetin demokratikleşmesini sağlasınlar, siyasi etik kodlarını oluştursunlar, sendikaları desteklesinler, meslek odalarını güçlendirsinler” dedi. İYİ Parti’nin hukukçu milletvekili Hasan Subaşı ise, “Bu sistem ile bir takım küçük grupların, hükümet gücü, şemsiyesi altında palazlanması mümkün. Yargı ve iddia makamı zaten büyük ölçüde yürütmenin yani iktidarın kontrolü altında, bu düzenleme ile de barolar da parçalanmış olur” ifadelerini kullandı. HDP, iktidarın meslek örgütlerinin içişlerine müdahale etmek istediğine işaret ederken, birden fazla baro kurulmasının, baroyu avukatların ortak örgütü olmaktan çıkaracağı görüşünü savundu. Gazete Duvar’ın haberine göre, Gelecek Partisi de, getirilmek istenen sisteme karşı olduklarını açıkladı.

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  • Hüseyin İlhan

    31.5.2020 22:18:21

    82 Darbe Anayasası ve onun ucube partiler kanunu ile hala devam edenelr,partilerindeki üyelerinin dahi reylerine saygı göstermeyerek UCUBE TEMAYUL ile sözde demokrasiyi yaşattıklarını ifade edenlerin sırf farklı fikirde diye STÖ lerine haksız-hukuksuz müdahale etmeyi marifet sayan bir anlayış ne kendilerine,ne ülkeye ne de demokrasimize fayda sağlamaz. Kazdıkları kuyuya düşmeleri yakındır.

Risale-i Nur Külliyatı

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