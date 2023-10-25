Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi ortak grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk konuşmayı Karamollaoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde: “18 günde binlerce kardeşimiz şehit düştü. Müslüman ülkelerin liderleri de sadece kınadı. Hatta bir kısmı kınamaya bile tevessül etmedi. Hep birlikte ayağa kalkmak için başımıza daha ne gelmesi lazım? Büyük İsrail Projesi uğruna dünyayı ateşe veriyorlar. Ne zaman farkına varacaksınız? Önceliği demokrası olanlara soruyorum; Ne oldu sizin demokrasi söylemine? Önceliğim islami değerlerdir diyenlere sesleniyorum; Susarak ve sadece kınayarak daha ne kadar bu vebale ortak olacaksınız?”

Ankara - Adnan Solmaz