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15 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

Darbecilerin hayallerini gerçekleştiriyorlar

15 Eylül 2020, Salı
DP Genel Başkanı Uysal, iktidarı eleştirerek, “Darbe anayasasının demokrasiye hasım maddelerini değiştirmeyerek de darbecilerin tahayyüllerini gerçekleştirmektedirler” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Adalet Bakanlığı’nın düzenlediği ‘Vesayetten Demokrasiye Milli İrade’ Sempozyumu vesilesiyle Yassıada’ya gittiğini anlatarak, “Maalesef Yassıada’nın ruhunun nasıl yok edildiğini gördüm. Her adımımda hatıraları incitiyormuşcasına bir hisse kapıldım” dedi.  Sosyal medya hesabından açıkmalarda bulunan Uysal, “Yassıada, tarih ve muhafazakârlık fikrinden yoksun bir zihniyetin bunca yıl bu kadim topraklara ne yaptığının tek başına timsali gibiydi. Değerlerini, tarihini, acılarını ve zaferlerini yarınlara taşıma aklı olmayan bir ülke nasıl olacak! Yassıada’nın isminden başlayarak acıların ve hatıraların üzerinde adeta tepinilmiş. O ‘Yaslıada’ da yaşananlar ve yaşayanlar, hafızalarımızdaki Yassıada imgeleri ‘cicaklı’ yapıların arasında buharlaşmış. Ruhun şâd olsun Yassıada!” ifadelerini kullandı.

Yasa değil, kafa değişikliği lazım

Darbelerle mücadele ettiğini söyleyen AKP’nin yapması gereken yalnız yasa değişikliği değil, kafa değişikliği olduğunu da söyleyen Gültekin Uysal, “Yalnız tavırları ile değil güçlerini tahkim etmelerine yardımcı darbe anayasasının demokrasiye hasım maddelerini değiştirmeyerek de darbecilerin tahayyüllerini gerçekleştirmektedirler” dedi. DP Genel Başkanı Uysal açıklamasında şunları söyledi: “1960 darbecilerinin, Türkiye ve devlet düşmanlarının tedrisatından geçmiş, ülkemiz tarihinin ilk ve sonrakilere emsal darbesinde belli ki staj yapmış ve selefleri ile ‘kötü’ olmakta yarışmış bir güruhun demokrasiye müdahalesi darbe kavramının öznel olmadığını, darbelerin, hak ve hürriyetleri baskı ve korkutma yoluyla ortadan kaldıran, askıya alan, kendi fikrini milletin fikrinden evla görenlerin zulmünü anlatan bir kavram olduğunun bilinmesi gerekir. Bu görüşler ve anlayana temennilerle 12 Eylül’ü bir kez daha lânetliyor, 12 Eylül’de seçilmiş hükümetin Başbakanı olarak darbecilerin ilk hedefi olmuş Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel’i ve ahirete intikal etmiş tüm demokrasi taraftarlarını rahmetle anıyorum.” 

Haber: Fatih Karagöz - Ankara

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