“Demokrasi sadece yenenlerin sevindiği bir düzen değil”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Lideri Özgür Özel’e tebrik ziyaretinde bulundu.

Davutoğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Milli iradeyi yok ettiğiniz zaman, yok saydığınız zaman o iradeyi yok sayan irade bir müddet sonra kendisi de sorgulanmaya başlanır. Milli iradenin her birine saygı göstermek lazım. Sebebi ne olursa olsun kayyum uygulamasının başlaması milli irade ilkesini yok eder. ‘Milli irade beni seçmişse saygı duyulmalı, başkasını seçmişse tartışılmalı’ dediğiniz anda milli iradeyi yok edersiniz. Demokrasi düzeni sadece yenenlerin sevindiği bir düzen değil. Yenilmeyi bilenlerin kendilerini istisnai olarak bir başka mücadeleye hazırladığı anda bu düzeni koruyamayız” dedi. Ankara - Anka

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