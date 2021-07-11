Demokrasiyi kökleştirmeliyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne’de Muhtarlar Buluşması’nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Bir ülkede demokrasi istiyorsak demokrasiyi kökleştirmemiz lâzım. Coğrafyanın her yerinde demokrasi olmalı. Demokrasi bizim için vazgeçilmez bir temel unsur olmalı. Gerçek anlamda muhtarlık olmazsa demokrasi olmaz” ifadelerini kullandı. “Cumhurbaşkanı’nın herkesi kucaklaması lâzım. Kimlik, inanç, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapılmaz” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Biz sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapıyoruz. Cumhurbaşkanı’nın yargı üzerindeki sivil vesayeti kaldırması lâzım. Cumhurbaşkanı’nın aynı zamanda darbe hukukunun kalıntılarını temizlemeyi söz vermesi gerekir bu millete. Biz birinci sınıf mı üçüncü sınıf mı demokrasiyi hak ediyoruz? Cumhurbaşkanı’nın birinci sınıf demokrasiyi hedeflemesi, parlamento üzerindeki vesayeti sonlandırması lâzım. Milletvekili seçiyorsunuz, Allah aşkına siz gerçekten milletvekilini seçiyor musunuz? Sizin önünüze bir liste geliyor. Milletin vekilini millet seçer. Seçilen vekil vesayet altına kalıyor.”

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