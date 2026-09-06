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6 EYLÜL 2026 PAZAR - YIL: 57

Türkiye adına ABD’ye hangi taahhütler verildi?

06 Eylül 2026, Pazar 02:04
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’ın Türkiye’nin İran’a karşı ABD’ye gizli destek verdiği iddiasına tepki göstererek, iktidardan açıklama istedi.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan,  Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı bölge ülkelerinin İran’a “bedel ödetilmesi” konusunda ABD’ye kamuoyu önünde açıklanmayan biçimlerde yardımcı olduğunu öne sürdüğünü bildiren ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’e tepki gösterdi. Arıkan, JD Vance’ın iddialarının son derece vahim olduğunu, bu iddia ile ilgili yetkili makamlardan bir an önce açıklama beklediklerini söyledi.

İktidar sessiz kalmamalı

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Arıkan “Türkiye, komşularına yönelik saldırıların parçası olamaz; bölgemizi ateşe sürükleyen hiçbir senaryoya açık ya da örtülü destek veremez. Emperyalizm ve siyonizmin bölgemiz üzerindeki savaş, zulüm ve işgal planlarının açıkça ortaya çıktığı bir dönemde ABD’ye destek vermek; ne reel politikayla, ne devlet aklıyla ne de aziz milletimizin şanlı tarihiyle bağdaşır. İktidara açıkça soruyoruz: JD Vance’ın açıklamalarına karşı yalanlama yapacak mısınız? Eğer sükût ile ikrar edecekseniz; Türkiye adına ABD’ye hangi taahhütler verilmiştir? Milletimizden gizlenen bir iş birliği söz konusu mudur? Türkiye’nin dış politikası Washington’un çıkarlarına göre mi şekillenmektedir? İktidar, bu vahim iddia karşısında sessiz kalmamalı; milletimize derhâl ve hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklama yapmalıdır” ifadelerini kullandı.

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